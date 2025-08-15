Kommt Alien: Earth Staffel 2? Die Sci-Fi-Serie soll gigantisch werden

Nach dem Start der neuen Alien-Serie fragen sich Sci-Fi-Fans jetzt schon, ob es eine 2. Staffel geben wird. Wir klären euch über den aktuellen Stand dazu auf.

Sci-Fi-Fans können seit dieser Woche eine neue Serie streamen, die zu den absoluten Genre-Highlights dieses Jahres zählt. Die Rede ist natürlich von Alien: Earth aus dem legendären Universum von Schöpfer Ridley Scott. Zum ersten Mal bringt die Produktion von Showrunner Noah Hawley die tödlichen Kreaturen aus dem All auf die futuristische Erde.

Zum Start wurden direkt zwei Episoden von Alien: Earth bei Disney+ veröffentlicht. Wir verraten euch, wie es aktuell um eine 2. Staffel der Sci-Fi-Serie steht.

Alien: Earth soll viele Staffeln bekommen – falls die Sci-Fi-Serie verlängert wird

Zum jetzigen Zeitpunkt wurde Staffel 2 von Alien: Earth nicht offiziell bestellt. Da die Serie gerade erst angelaufen ist, wird der Sender FX sicher noch etwas die Resonanz der Zuschauerschaft abwarten, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Bisher wird Alien: Earth jedenfalls von sehr positiven Kritiken begleitet, was der Rotten Tomatoes-Score von 96 Prozent unterstreicht.

Trotzdem existieren bereits große Pläne für die Zukunft der Serie. Gegenüber Variety träumte Hawley von mehreren weiteren Staffeln:

Staffel 1 ist der Beweis der Machbarkeit. Und wenn es kommerziell funktioniert, dann geht es in Staffel 2 darum, ein Modell zu entwickeln, auf dessen Grundlage wir uns eine Staffel 3, 4, 5 vorstellen können.

Der Serienschöpfer hat also noch Großes vor, falls Alien: Earth in eine zweite Runde gehen sollte. Senderchef John Landgraf sprach letztes Jahr im Yahoo UK -Interview zumindest schon davon, sich mindestens 2 Staffeln der Sci-Fi-Serie vorstellen zu können. Die Zukunft von Alien: Earth klingt derzeit also schon recht positiv für Fans.

Wann erscheinen neue Alien: Earth-Folgen bei Disney+?

Nach den ersten beiden Episoden zum Auftakt erscheint jeden Mittwoch um 2 Uhr nachts eine neue Folge Alien: Earth pro Woche. Am 20. August 2025 wird Folge 3 veröffentlicht. Das Finale der 8 Folgen umfassenden ersten Staffel ist ab dem 24. September 2025 bei Disney+ verfügbar. Alle Filme aus dem Alien-Franchise könnt ihr dort ebenfalls schon streamen.

Hört den Podcast: Warum Alien: Earth eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres ist

Mit Alien: Earth landet die außerirdische Bedrohung auf der Erde, bei Disney+. Wir diskutieren im Podcast, ob sich die Sci-Fi-Serie als gelungener Franchise-Beitrag lohnt.

Serienschöpfer Noah Hawley (Fargo, Legion) ein mitreißendes Sci-Fi-Spektakel gelungen, das trotz seiner Liebe für den Xenomorph auch eigene Akzente setzen kann. Zwischen atemberaubenden Bildern sowie einer Vielzahl alter und neuer gruseliger Weltraummonster werden zutiefst menschliche Fragen in synthetischen Körpern aufgeworfen.