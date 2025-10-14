Kommt Alphamännchen Staffel 2 zu Netflix? Es gibt schon Vorlagen für 22 weitere Folgen

Die deutsche Serie Alphamännchen hält sich noch immer wacker in den Netflix-Charts. Aber wird eine 2. Staffel kommen? An Story-Nachschub mangelt es nicht.

Die Zeiten haben sich geändert. Das stellen auch die Freunde Ulf (Tom Beck), Cem (Serkan Kaya), Erik (David Rott) und Andi (Moritz Führmann) fest, deren angestaubtes Männlichkeitsbild in der Netflix-Serie Alphamännchen mit ihrer Midlife-Crisis kollidiert. Die Serie fand im Stream großen Anklang – aber kommt eine 2. Staffel?

Netflix hat Alphamännchen Staffel 2 noch nicht bestätigt

Eine offizielle Netflix-Bestätigung von Alphamännchen Staffel 2 gibt es bisher noch nicht. In der Regel wartet der Streamer ein Zeitfenster von 91 Tagen ab, dessen Aufrufzahlen ausgewertet werden und über die Zukunft der Produktion entscheiden.

Seit dem Start am 2. Oktober hält sich die Serie wacker in den Netflix-Charts, zeitweise auch auf den vorderen Plätzen. Zum bahnbrechenden Erfolg hat es dort aber bisher nicht gereicht – womöglich auch aufgrund des Starts der von vielen ungeduldig erwarteten Serien-Staffel Monster: Die Geschichte von Ed Gein, die bereits am 3. Oktober veröffentlicht wurde.

Für Alphamännchen Staffel 2 gibt es jede Menge Story-Vorlagen

Da es sich bei Alphamännchen um eine Adaption der spanischen Serie Machos Alfa handelt, werden für eine mögliche 2. Staffel zumindest keine Story-Engpässe entstehen.

Mit drei Staffeln und insgesamt 30 Folgen hat das Original der deutschen Version nämlich ganze 22 Folgen voraus, die für neue Geschichten um das Vierergespann genutzt werden können. Bei Alphamännchen handelt es sich bereits um die vierte internationale Adaption des spanischen Hits.

