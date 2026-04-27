Kommt Apex 2 zu Netflix? Das Ende des Thrillers macht diese Fortsetzung besonders wahrscheinlich

Der Thriller Apex mit Charlize Theron begeistert Netflix-Fans, die auf einen 2. Teil hoffen. Wir erklären das Ende und beantworten die Frage, wie denkbar eine Fortsetzung ist.

Menschenjagd steht hoch im Kurs. So sieht es jedenfalls bei Netflix aus, wo gerade der Thriller Apex mit Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) und Taron Egerton (Carry-On) die Charts dominiert. Wer das Ende gesehen hat, wird sich fragen: Kommt Apex 2?

So geht Charlize Therons Netflix-Thriller Apex aus

In Apex liefern sich die traumatisierte Profikletterin Sasha (Theron) und der Serienkiller Ben (Egerton) einen Kampf auf Leben und Tod in der australischen Wildnis. Im Finale sind beide aneinandergebunden. Auf den Ritt durch einen reißenden Flusslauf folgt ein Faustkampf, bei dem Sasha Bens Bein zertrümmert.

Schaut hier den Trailer zu Apex:

Apex - Trailer (Deutsch) HD

Doch damit ist wenig gewonnen: Beide sind am Fuße einer tiefen Schlucht gefangen und müssen gemeinsam klettern, um sie zu verlassen. Dabei nutzt Sasha Bens Überheblichkeit aus: Sie täuscht Schwäche vor und bedient sich dann ihrer Kletterkenntnisse. In einem unbeachteten Moment kann sie sich von dem Seil lösen. Als Ben ihr Vorhaben erkennt, versucht er, sie aufzuhalten – und stürzt in die Tiefe.

Sasha dagegen kämpft sich in einem Akt der Selbstüberwindung die steile Felswand empor und bezwingt sie schließlich. Sie wird von einem Ehepaar gerettet und berichtet der Polizei von der Höhle, in der Ben sie zuvor gefangen gehalten hat. Schließlich steht sie am Meer, küsst den Kompass ihres verstorbenen Mannes Tommy (Eric Bana) und wirft ihn ins Meer – sie hat das Trauma seines Todes hinter sich gelassen.

Das Ende macht es möglich: Wird es Apex 2 geben?

Schließlich erfahren wir durch eine Art Radioübertragung, dass die Polizei die Reste von über 20 Leichen in Bens Höhle gefunden hat: Er hat über viele Jahre Reisende ermordet, deren Verschwinden fälschlicherweise einer gefährlichen Natur angelastet wurde. Das getrocknete Fleisch seiner Opfer verkaufte er an unwissende Käufer:innen. Seinen ersten Mord begang er angeblich an seiner Mutter.

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Was bedeutet das für Apex 2? Einer Fortsetzung hat Netflix bisher offiziell noch kein grünes Licht gegeben. Der Charts-Erfolg des Films sollte dem Wunsch nach einem weiteren Teil aber gute Argumente liefern.

Die Frage wäre eher eine inhaltliche: Was könnte ein zweiter Teil erzählen? Das Duell zwischen Sasha und Ben ist immerhin beendet. Beide Figuren in einer Fortsetzung zurückzubringen hieße, Bens äußerst expliziten Tod im Finale zu einer Art Täuschung zu erklären.

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Wahrscheinlicher ist es, dass Teil 2 sich auf eine der beiden Hauptfiguren konzentriert. Sasha könnte etwa erneut in eine ähnliche Situation stolpern. Allerdings wird es vielen Fans wenig glaubhaft erscheinen, dass ein und diesselbe Person zweimal von unterschiedlichen Serienkillern durch die Wildnis gehetzt wird. Eine Fortsetzung über Bens Vergangenheit wäre aber auch denkbar.

Ein Prequel könnte Bens Beziehung zu seiner Mutter und sein Heranwachsen tiefer ergründen. In eine ähnliche Kerbe schlagen etwa Serienkiller-Prequels wie Hannibal Rising - Wie alles begann oder die Serie Bates Motel.

Ein Prequel über eines von Bens anderen Opfern wäre natürlich auch möglich. Vorbild könnte hier eine Reihe wie Creep sein, die unterschiedliche Morde ein und desselben Killers zum Gegenstand nimmt.

Wann kommt Apex 2 zu Netflix?

Sollte Netflix einem zweiten Apex-Teil den Startschuss erteilen, wird der Film noch eine Weile auf sich warten lassen. Vor 2028 rechnen wir nicht mit einem Sequel. Wann der Streamingdienst die Entscheidung über einen zweiten Teil trifft, steht nicht fest. Oft gilt aber ein Zeitfenster von 91 Tagen ab Start als ausschlaggebend.