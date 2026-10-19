Kommt Das perfekte Geheimnis 3? So macht das Ende von Der perfekte Urlaub eine Fortsetzung möglich

Der perfekte Urlaub ist im Kino gestartet und setzt damit den Publikumshit von 2019 fort. Ein weiteres Sequel ist theoretisch möglich, denn ein Geheimnis bleibt am Ende unausgesprochen.

Sechs Jahre nach Das perfekte Geheimnis kehren Karoline Herfurth, Elyas M'Barek, Florian David Fitz und die weiteren Stars in der Fortsetzung Der perfekte Urlaub zurück, in der ein Urlaubstrip nach Mallorca zur nächsten großen Zerreißprobe für die Clique wird. Alte und neue Geheimnisse kommen auf den Tisch und drohen einmal mehr einen Keil zwischen die Freund:innen und Paare zu treiben.

Doch endet die Geschichte nach den 117 Minuten Laufzeit nicht ganz rund, denn ein Geheimnis bleibt bis zum Schluss unausgesprochen – und könnte Stoff für einen neuen Film bieten. Wir erklären euch die Lage.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Der perfekte Urlaub!

Doch kein Happy End? Dieses Geheimnis bleibt unausgesprochen

In Der perfekte Urlaub trägt Rocco (Wotan Wilke Möhring) ein Geheimnis mit sich herum. Denn er wollte nicht nur nach Mallorca fliegen, um dort Pepes (Fitz) Geburtstag zu feiern. Auch wollte er dort herausfinden, ob der jugendliche Hotelmitarbeiter Hugo (Paul Ahrens) tatsächlich sein Sohn ist, dessen Tante Rocco die Vaterschaft unterstellt.

Rocco und Hugo lernen sich persönlich kennen und auch Eva (Jessica Schwarz) bekommt Wind von der möglichen geheimen Vaterschaft ihres Mannes. Das größte Problem ist für Eva jedoch letztlich nicht der Betrug, sondern die Tatsache, dass Tochter Sophie (Emily Kusche) unwissentlich ein Auge auf den jungen Hotelanimateur geworfen hat. Das Chaos scheint komplett, bis am Ende des Films Roccos Vaterschaftstest eintrudelt.

Er enthüllt: Rocco ist nicht der Vater von Hugo und dafür gibt es einen Grund. Tatsächlich ist Rocco unfruchtbar und kann keine Kinder zeugen. Eva und Carlotta (Herfurth) lesen den schockierenden Testbefund, sagen Rocco und dem Rest der Clique jedoch nichts davon, um den frisch gewonnenen Frieden nicht von neuem zu zerstören.

Am Ende gibt es einmal mehr ein Happy End, doch ist es ein verräterisches. Denn Roccos Unfruchtbarkeit bestätigt nicht nur seine Nicht-Vaterschaft gegenüber Hugo, sondern stellt auch seine Vaterschaft zu Sophie infrage. Und natürlich drängt sich die Frage auf: Wenn nicht Rocco Sophies Vater ist, wer ist es dann? Eva hat offensichtlich ein weiteres großes Geheimnis.

Eine Fortsetzung zu Der perfekte Urlaub wurde noch nicht bestätigt

Ob diese Frage in einem neuen Film ergründet wird, steht jedoch noch nicht offiziell fest. Regisseur Bora Dagtekin sowie Constantin Film haben eine Fortsetzung bisher nicht bestätigt. Diese wird voraussichtlich maßgeblich vom Erfolg des Films in den Kinos abhängen. Teil 1 konnte immerhin über fünf Millionen Menschen in die Lichtspielhäuser ziehen.

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Wenn Teil 2 an den Erfolg anknüpfen kann und auch die Stars wieder mit an Bord wären, sollte ein dritter Teil durchaus möglich sein. Fans bleibt nur zu hoffen, dass es dann nicht wieder sechs Jahre dauert, bis dieser auf der großen Leinwand eintrifft.