Kommt Der Astronaut 2? Diese neue Sci-Fi-Geschichte soll auf das Ryan Gosling-Abenteuer folgen

Die Fortsetzung Der Astronaut 2 mit Ryan Gosling ist möglich, aber noch spannender sind die nächsten Sci-Fi-Pläne des Teams hinter Project Hail Mary.

Der Astronaut - Project Hail Mary hat sich gerade zum erfolgreichsten Kinostart des Jahres aufgeschwungen. Weltweit gab das Publikum in den ersten Tagen über 140 Millionen US-Dollar an den Kinokassen aus, um zu erfahren, ob Ryan Gosling die Welt im All vor dem Untergang bewahren würde. Entsprechend steht nun die Frage im (Welt)Raum, ob das Sci-Fi-Epos nach einer Buchvorlage von Andy Weir die Fortsetzung Der Astronaut 2 erhält.



Ist Der Astronaut 2 in Planung? Neue Sci-Fi-Geschichten warten auf uns

Auch wenn das Regie-Duo Phil Lord und Christopher Miller für ihre Adaption von Der Astronaut einen letzten Twist der Buchvorlage ignorierten, hielt sich ihre Verfilmung doch erstaunlich nah an den 2021 von Andy Weir veröffentlichten Roman* . Wer das Ende von Der Astronaut verstanden hat, erhält auch im Kino eine abgeschlossene Geschichte.

Trotzdem wurde US-Autor Andy Weir von Screenrant gefragt, ob er irgendwelche Sequel-Pläne hege, jemals literarisch an seinen Erfolg von Der Astronaut anzuknüpfen – was wiederum die Romangrundlage für ein weiteres Sci-Fi-Abenteuer mit Ryland Grace und Rocky liefern könnte:

Viele haben mich bereits darauf hingewiesen, [dass sich ein Sequel lohnen könnte,] aber ich habe das Gefühl, dass ich bisher noch nichts habe, das substanziell genug ist, um damit loszulegen. Ich arbeite gerade an einer anderen Geschichte[, die auch Science-Fiction ist, aber alleinstehend]. Hoffentlich ergibt sich das mit der Zeit; ich habe zwar Bruchstücke guter Ideen für Fortsetzungen, aber eben nicht genug, um daraus etwas zu machen. Wenn ich eine Fortsetzung schreibe, dann soll sie auch wirklich gut werden.

Das klingt nicht danach, als ob wir in unmittelbarer Zukunft Der Astronaut 2 im Kino erleben würden. Was die Zusammenarbeit mit Phil Lord und Christopher Miller angeht, stehen die Zeichen für eine neue Sci-Fi-Zusammenarbeit aber jetzt schon mehr als gut.

Nach Der Astronaut kommt Artemis: Andy Weirs drittes Sci-Fi-Buch soll vom selben Team kommen

Andy Weirs erstes verfilmtes Buch war Der Marsianer - Rettet Mark Watney , den Ridley Scott 2015 in ein Weltraum-Abenteuer mit Matt Damon verwandelte. Vor Der Astronaut (2021) schrieb Weir 2017 allerdings noch einen

Dessen Verfilmung wurde bereits 2017 von Deadline angekündigt – mit Lord und Miller auf dem Regiestuhl und einem Drehbuch von Geneva Robertson-Dworet (Fallout). Erst mit dem Erfolg von Der Astronaut scheint dieses Sci-Fi-Projekt wieder frischen Wind zu erhalten, wie die zwei dem Hollywood Reporter verrieten:

Es gibt ein Drehbuch zu Artemis, es ist bezaubernd. Was das Projekt jahrelang aufgehalten hat, war die Frage: Wie setzen wir die Schwerkraft von einem Sechstel der Erde um? Die Geschichte spielt auf dem Mond. Wir glauben, dass wir mittlerweile herausgefunden haben, wie wir das lösen können. Das ist eines der Projekte, die im Bereich des Möglichen liegen.

In Andy Weirs noch unverfilmtem Sci-Fi-Roman geht es um die Kriminelle Jazz Bashara, die in Artemis lebt, der einzigen. Als Schmugglerin von verbotenen Luxusgütern wie Zigaretten kann sie kein lukratives Angebot ausschlagen. Doch hinter ihrem neusten Auftrag steckt eine Verschwörung, die ganz Artemis gefährdet. Wenn das nicht nach einem Weltraum-Heistfilm klingt, den wir unbedingt auf der großen Leinwand sehen wollen.

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