Kommt Der Teufel trägt Prada 3? Das sagen Meryl Streep, Anne Hathaway und Co. zur Fortsetzung des Mega-Erfolgs

Der Teufel trägt Prada 2 ist jetzt schon ein großer Erfolg. Doch wie stehen die Chancen für Teil 3? Die Starts haben sich bereits schon zur Möglichkeit einer weiteren Fortsetzung geäußert.

Die Fortsetzung des modernen Kultklassikers Der Teufel trägt Prada ist an den Kinokassen eingeschlagen wie eine Bombe. Weltweit konnte Der Teufel trägt Prada 2 bereits über 250 Millionen US-Dollar einspielen und stellt somit einen neuen Rekord für Hauptdarstellerin Meryl Streep auf. In bester Hollywood-Manier wird bereits jetzt über eine weitere Fortsetzung spekuliert. Wie stehen die Chancen für Teil 3?

Der Teufel trägt Prada 3: Das sagt der Cast zur Fortsetzung

Bereits in diversen Interviews wurde der Cast rund um Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci und Emily Blunt zu ihren Meinungen über einen womöglichen dritten Teil der Reihe befragt. Die Reaktionen der Darsteller:innen lassen auf eine weitere Fortsetzung hoffen. Dem Hollywood Reporter gegenüber äußerte sich Tucci wie folgt:

Ich spiele diese Figur sehr gerne. Es macht unglaublich viel Spaß. Aber letztendlich hängt es meiner Meinung nach für uns alle, einschließlich des Regisseurs und des Drehbuchautors, wirklich vom Drehbuch ab. Wenn es Sinn ergibt, ja, klar. Wenn es keinen Sinn ergibt? Wahrscheinlich nicht.

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Wurde Der Teufel trägt Prada 3 offiziell schon bestätigt?

Auch Meryl Streep sagte in einem Interview bei SiriusXM , dass. Im gleichen Satz erwähnte sie auch, dass sie ebenso für Mamma Mia! gerne in einem dritten Teil zurückkehren würde.

Eine offizielle Ankündigung seitens Disney bezüglich einer weiteren Der Teufel trägt Prada-Fortsetzung gibt es bisher nicht. Genug zu erzählen gäbe es aber noch, da die Romanvorlage des ersten Teils noch zwei weitere Fortsetzungen und ein Spin-off nach sich gezogen hat, deren Geschichten in dem zweiten Film kaum aufgegriffen wurden.

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Der beachtliche Box-Office-Erfolg von Der Teufel trägt Prada 2 dürfte den Verantwortlichen bei Disney jedoch nicht entgegangen sein. Vielleicht finden aktuell hinter verschlossenen Türen schon erste Gespräche zu Der Teufel trägt Prada 3 statt.