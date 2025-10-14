Kommt ein eigener Blue Bloods-Film? Donnie Wahlberg träumt von epischem Boston Blue-Crossover

In wenigen Tagen startet die Blue Bloods-Spin-off-Serie Boston Blue in den USA. Donnie Wahlberg hat dafür bereits große Zukunftspläne - denn er könnte sich ein Crossover mit der Mutterserie vorstellen.

Nach dem verfrühten Aus von Blue Bloods - Crime Scene New York nach 14 Staffeln dürfen sich Fans bereits in wenigen Tagen auf die neue Spin-off-Serie Boston Blue freuen, in der Donnie Wahlberg als Danny Reagan zurückkehrt. Danny verschlägt es darin nach Boston, um beim lokalen Police Department einen neuen Karriereweg einzuschlagen.

Doch natürlich möchte Wahlberg seinen Wurzeln treu bleiben. Wenn es nach ihm ginge, würden Boston Blue und Blue Bloods etwa in einem eigenen Film miteinander fusionieren.

Donnie Wahlberg gibt Blue Bloods nicht auf: Danny Reagan-Star will Crossover-Film mit Boston Blue

Bei der Premiere von Boston Blue in Cannes wurden Donnie Wahlberg und sein Co-Star Sonequa Martin-Green bei einem Q&A mit Deadline nach der Zukunft der neuen Spin-off-Serie gefragt. Dass Blue Bloods-Fans mit bekannten Gesichtern rechnen dürfen, stellte Wahlberg dabei klar:

In der Pilotfolge [von Boston Blue] waren erst null Castmitglieder [aus Blue Bloods], jetzt schleichen sie sich ein, sie werden zurückkommen.

Damit spielt Wahlberg auf die Rückkehr von seiner Blue Bloods-Kollegin Bridget Moynahan an, die in der Pilotfolge als Erin Reagan zu sehen ist. Darüber hinaus ist darin auch Dannys Sohn Sean zu sehen, der von Neuzugang Mika Amonsen gespielt wird.

Doch das soll noch nicht alles sein. Wahlberg träumt ausgehend von Boston Blue von einem ganz neuen Universum, in der noch mehr Elemente der Hauptserie zurückkehren:

Mit Erfolg könnte das überall hinführen. Es könnte eine neue Serie aus dem Blue Bloods-Universum eröffnen und wisst ihr, mein Traum ist, dass wir mit Erfolg einen Film zusammen machen. Wir bringen Blue Bloods und Boston Blue zusammen und machen einen Spielfilm. Aber ja, wir wollen so viel von beiden Welten zusammenbringen, wie möglich.

Ob es dazu kommt, wird die Zeit zeigen – und maßgeblich von den Quoten abhängen, die Boston Blue auf CBS verzeichnen wird. Schon in wenigen Tagen erfahren wir dazu mehr.

Wann startet Boston Blue?

Boston Blue startet in den USA in wenigen Tagen, am 17. Oktober 2025 auf CBS. Die Spin-off-Serie übernimmt dabei den alten Sendeplatz von Mutterserie Blue Bloods am Freitagabend. Wann die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, steht aktuell noch nicht fest. Wir rechnen mit einem Start nicht vor 2026.

