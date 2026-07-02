Kommt Enola Holmes 4 zu Netflix? Ende von Teil 3 gibt verräterischen Hinweis

Eine von Netflix' größten Filmreihen ist mit Enola Holmes 3 zurückgekehrt. Doch wird es ein weiteres Krimi-Abenteuer mit Millie Bobby Brown geben? Das ist der aktuelle Stand.

Enola Holmes 3 ist am 1. Juli 2026 bei Netflix eingetroffen und hat die von Millie Bobby Brown gespielte Detektivin für ein neues Krimi-Abenteuer nach Malta befördert. Nach einem nervenaufreibenden Fall samt romantischer Hochzeit mit Tewkesbury (Louis Partridge) stellt sich jedoch eine brennende Frage: Wird Enola auch in einem vierten Teil bei Netflix ermitteln? Die Chancen stehen aktuell zumindest nicht schlecht.

Enola Holmes 4 wurde noch nicht bestätigt – doch es gibt Hoffnung

Die schlechte Nachricht zuerst: Enola Holmes 4 wurde aktuell noch nicht offiziell von Netflix bestätigt. Fans wird zum Ende des neuen Krimi-Abenteuers dazu ein besorgniserregendes Detail aufgefallen sein. Denn während Teil 2 zum Ende hin mit Moriarty (Sharon Duncan-Brewster) und Dr. Watson (Himesh Patel) gleich mehrere Figuren mit sich anbahnenden Handlungssträngen eingeführt hat, die für einen weiteren Film wichtig werden könnten, fehlt ein ähnliches und eindeutiges Set-Up am Ende von Teil 3.

Die Geschichte um das afghanische Gold und die Hochzeit auf Malta wurden weitgehend abgeschlossen, die Verantwortlichen dingfest gemacht und der Fall gelöst. Nachdem Enola und Earnest im Meer schwimmen, tauchen wir lediglich in die Tiefe ab und sehen ein Schiffswrack mit der Aufschrift "The Wrath of Adeline 1863". Auch das können wir bereits mit dem gelösten Fall in Verbindung bringen, denn Moriarty tritt im Verlauf des Falls als Adeline Rathe in Erscheinung.

Wie Regisseur Philip Barantini gegenüber Tudum verriet, sei diese Szene vor allem als runder Abschluss zu verstehen:

Ursprünglich sollte der Film damit enden, wie Enola Wasser auf die Kamera spritzt. Die Geschichte ist abgeschlossen. Der Grund, warum Moriarty Adeline Rathe genannt wurde, war wegen diesem Schiff - dem Schiff, das Tewkesburys Vater zum Sinken gebracht hat.

Eine Frage soll für Fans laut Barantini damit dennoch offenbleiben: "Steckt da noch mehr dahinter?" Auch Drehbuchautor Jack Thorne machte gegenüber Tudum klar, dass wir es hier nicht mit einem endgültigen Schluss zu tun haben:

Keines dieser Enden ist ein Punkt. All diese Enden sind Kommas mit der Möglichkeit, dass diese Figuren weiterleben.

Mit der Tatsache, dass Moriarty zwar erneut hinter Gittern sitzt, aber keineswegs tot ist, dürfte es jedenfalls noch zahlreiche Möglichkeiten für weitere Kriminalfälle geben. Darüber hinaus umfasst die Romanreihe von Nancy Springer, auf der die Netflix-Filme basieren, mittlerweile ganze zehn Bände. Auch dieser Vorrat an Geschichten ist also noch lange nicht erschöpft.

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Millie Bobby Brown will Enola Holmes 4 machen – unter einer Bedingung

Zumindest auf die wichtigste Personalie könnte eine Fortsetzung bereits zählen, denn Millie Bobby Brown erklärte im Interview mit ComicBook.com , dass sie Enola Holmes 4 trotz ihres vollen Terminkalenders offen gegenüberstehe – allerdings nur unter einer Bedingung:

Meine Güte, ich meine, ich bin nicht diejenige, die das entscheidet, aber wir werden sehen, wie sich dieser Film schlägt. Aber ja, ich bin dabei, wenn Netflix und Louis [Partridge] dabei sind.

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Brown wäre demnach nur bei einer Fortsetzung an Bord, wenn ihr Co-Star Louis Partridge ebenfalls wieder mit von der Partie ist – und Netflix einem Sequel grünes Licht gibt. Wie sie andeutet, hängt das vor allem an einer Sache: wie Enola Holmes 3 beim Publikum ankommt. Dass das Krimi-Abenteuer sich direkt die Spitzenposition der Netflix-Charts sichern konnte, ist jedoch schon jetzt eine gute Aussicht. Bleibt nur zu hoffen, dass es dann nicht wieder vier Jahre dauert, bis Enola erneut bei Netflix ermitteln darf.