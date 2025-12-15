Kommt Fallout Staffel 2 einen Tag früher? Amazons überraschende Änderung erklärt

Fallout Staffel 2 soll in Kürze zu Amazon Prime Video kommen. Jetzt zog der Streamer in den USA die Veröffentlichung um einen Tag vor. Was ändert sich für die Fans hierzulande?

Sci-Fi-Fans warten gespannt auf Fallout Staffel 2. Die Sci-Fi-Serie von Amazon Prime Video soll am 17. Dezember 2025 in die zweite Runde gehen. Wie jetzt allerdings unter anderem Deadline berichtet, hat der Streamer die Veröffentlichung um einen Tag vorgezogen. Kommt die erste neue Folge jetzt auch bei uns am 16. Dezember?

Fallout Staffel 2 bei Amazon Prime Video: Dann erscheint die erste Folge in Deutschland

Laut Deadline-Bericht erscheint Folge 1 der neuen Fallout-Staffel in den USA am 16. Dezember um 18.00 Uhr abends zur sogenannten Pacific Time. Sie gilt unter anderem für Los Angeles. In der mitteleuropäische Zeit, die gegenwärtig etwa in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebräuchlich ist, entspricht das einer Uhrzeit von 3 Uhr morgens am 17. Dezember.

Voraussichtlich ändert sich für Fans hierzulande also nichts am Starttermin der zweiten Fallout-Staffel: Wie bisher wird die erste neue Folge am 17. Dezember erscheinen. Aber nicht, wie zuvor oft angenommen, um 9 Uhr morgens, sondern bereits um 3 Uhr in der Nacht.

Schaut hier den Trailer zu Fallout Staffel 2:

Fallout Season 2 - Trailer (Deutsch) HD

Fallout Staffel 2 führt die Geschichte um Bunkerbewohnerin Lucy (Ella Purnell), den Kopfgeldjäger-Ghul und Hollywood-Star Cooper Howard (Walton Goggins) und einen Kämpfer der Stählernen Bruderschaft namens Maximus (Aaron Moten) fort. Wie schon der Trailer zeigt, wird Lucy ihren skrupellosen Vater Hank (Kyle MacLachlan) gemeinsam mit dem Ghul durch die Wüste verfolgen – während Maximus mit einem drohenden Bürgerkrieg in den eigenen Reihen zu kämpfen hat.

Wann erscheinen die restlichen Folgen von Fallout Staffel 2?

Anders als bei Staffel 1 werden die Episoden von Staffel 2 in wöchentlichem Rhythmus veröffentlicht. Folge 2 kommt dementsprechend am 24. Dezember 2025. Das Finale läuft am 4. Februar 2026.



