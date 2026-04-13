Kommt Folge 5 von Malcolm mittendrin: Unfair wie immer zu Disney+? So steht es um Staffel 2 des Revivals

Das Revival von Malcolm mittendrin ist jetzt bei Disney+. Aber war es das schon nach vier Folgen? Oder geht die Serienfortsetzung mit Staffel 2 weiter?

Disney+ ist aktuell wahrlich der Hub für Kultserien-Revivals. Zumindest der beiden großen Comedys von vor etwa 20 Jahren, die jetzt im großen Stil zurückgekehrt sind. Die Rede ist von Scrubs – Die Anfänger, das mit Scrubs (2026) fortgeführt wird, und der Malcolm mittendrin-Fortsetzung Malcolm mittendrin: Unfair wie immer. Doch während die Krankenhauskomödie mit J.D. und Co. Woche für Woche online geht, schlug Malcolms neue Serie mit vier Folgen auf einmal auf.

Und jetzt? Kommt da noch was? Oder war es das unfairerweise schon wieder?

Malcolm mittendrin: Unfair wie immer Staffel 1 ist vorbei: Das sagt der Macher zu Staffel 2

Staffel 1 der Revival-Serie Malcolm mittendrin: Unfair wie immer besteht tatsächlich aus nur vier Folgen. Mit einer Episode 5 müsst ihr also nicht rechnen. Und auch eine 2. Staffel ist weder in Auftrag gegeben noch geplant. Zumindest vorerst, meinte Serienschöpfer Linwood Boomer gegenüber TVLine : "Ich bin ein alter Mann. Ich bin sehr müde, aber es war eine großartige Erfahrung und ich denke, kreativ hat es wirklich funktioniert. Man weiß ja nie. Ich glaube nicht, dass es so gelaufen wäre, wenn die Idee gewesen wäre, wieder eine ganze Staffel zu drehen." Im Gespräch mit Collider hieß es hingegen, es käme auf die Streaming-Zahlen an.

Der mittlerweile 40-jährige Titelstar Frankie Muniz äußerte sich ganz ähnlich zu einer weiteren Rückkehr: "Ich würde gern wieder Malcolm sein. [Allerdings] waren nur diese vier Folgen geplant. Ich glaube nicht, dass es als Testlauf gedacht war oder dass daraus mehr werden könnte, aber man weiß ja nie. Wenn es den Leuten gefällt, vielleicht."

Bei Entertainment Weekly stellt man sich eher ein Spin-off über Malcolms ebenfalls hochbegabte Tochter Leah (Keeley Karsten) vor, wozu Lois-Darstellerin Jane Kaczmarek meinte: "Es ist eine ganz neue Reihe von Charakteren und Umständen, die sich anbieten." Aber auch das wird von der Resonanz im Stream abhängen.

Ursprünglich geplant war tatsächlich nur ein Streaming-Film als späte Fortsetzung der damaligen Kultserie. Mit vier Folgen haben Fans also schon fast mehr bekommen, als es mal angedacht war. Die Luft anhalten sollte man also vorerst nicht.

Aber keine Sorge, es gibt so viele andere Serien-Highlights, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Einige der spannendsten Miniserien haben wir euch gerade erst im Streamgestöber-Podcast vorgestellt:

Podcast: 10 starke Miniserien bei Netflix, Amazon & Co.

Wer dieses beruhigende Gefühl liebt, eine neue Serie anzufangen, die nach einer Staffel schon wieder abgeschlossen ist, erhält hier zehn persönliche Miniserien-Tipps aus der Moviepilot-Redaktion, die bei Netflix, Amazon, HBO Max und sogar gratis streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Sci-Fi-Action über Horror, Krankenhaus- und Kriegsserien sowie Komödien sind bei unseren Miniserien-Tipps zahlreiche Genres vertreten, wobei ihr alle Empfehlungen (theoretisch) an nur einem Tag durchschauen könnt.