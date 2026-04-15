Kommt Kill Bill 3 mit Zendaya und Maya Hawke? Das ist der neuste Stand zur Tarantino-Fortsetzung

Dank des Kinostarts von Kill Bill: The Whole Bloody Affair ist Quentin Tarantinos Racheepos wieder Thema Nr. 1 in Filmkreisen. Was bedeutet das für Kill Bill 3, zu dem seit Jahren Gerüchte kursieren?

Quentin Tarantino ist einer der Regisseure, deren Werdegang von mehr verworfenen als realisierten Projekten gezeichnet ist. Vor ein paar Jahren schrieb er etwa ein Star Trek-Abenteuer, das mit einem R-Rating dahergekommen wäre. Außerdem wollte er Western-Ikone Django auf den maskierten Rächer Zorro treffen lassen.



Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eines dieser Projekte jemals das Licht der Welt erblickt. Bei Kill Bill: Volume 3 halten sich die Gerüchte – und vor allem Fan-Hoffnungen – jedoch sehr hartnäckig. Nicht zuletzt ist die Geschichte der Braut dieser Tage wieder in aller Munde. Ausschlaggebend dafür ist Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Kommt Kill Bill 3? Die Antwort ist ... kompliziert

Nachdem Kill Bill bislang nur als zweiteiliges Epos existierte, erscheint erstmals regulär die ultimative Version mit viereinhalb Stunden Laufzeit. Daher fragen sich viele Fans, ob die Veröffentlichung von The Whole Bloody Affair bedeutet, dass Volume 3 wieder möglich ist. Immerhin spricht Tarantino seit Jahren über den Film.

Bereits 2004 verriet er Entertainment Weekly in einem Interview:

Anfangs dachte ich, [Kill Bill] wäre meine Dollar-Trilogie. Ich wollte alle zehn Jahr einen neuen Teil drehen. Aber ich brauche mindestens 15 Jahre, bis ich das wieder machen kann. Uma [Thurman] würde wieder mitspielen, aber nicht in der Hauptrolle. Die geht an Vernita Greens [Vivica A. Fox] Tochter Nikki [Ambrosia Kelley].

Tarantino sagte damals, dass er die ganze Geschichte längst im Kopf habe:

Sofie Fatale [Julie Dreyfus] erhält Bills gesamtes Vermögen. Sie zieht Nikki groß, die sich dann mit der Braut anlegt. Nikki hat ihre Rache genauso verdient wie die Braut ihre. Vielleicht drehe ich schon jetzt ein paar Szenen dafür, damit ich die Schauspielerinnen noch in diesem Alter engagieren kann. Es ist aufregend zu wissen, dass es irgendwo ein kleines Mädchen gibt, das einmal meine Hauptdarstellerin werden wird.

Konkret wurde Kill Bill: Volume 3 allerdings nie. Tarantino änderte mehrmals seine Meinung, ob er den Film drehen will oder nicht. Auch seine kreativen Ansätze variierten über die Jahre. Zwischenzeitlich sprach er von zwei Anime-Filmen – einem über die Origin-Story von Bill und einem über die Origin-Story von Beatrix.

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Was haben Zendaya und Maya Hawke mit Kill Bill 3 zu tun?

Als lautstarke Befürworterin von Kill Bill: Volume 3 erwies sich außerdem Vernita Green-Darstellerin Vivica A. Fox, die u.a. Zendaya als erwachsene Nikki ins Spiel brachte. Tarantino teaste derweil, dass Uma Thurman mit ihrer tatsächlichen Tochter Maya Hawke in der Rolle der erwachsenen B.B. vor der Kamera stehen könnte.

Von Zendaya als Nikki gibt es sogar Fanart:

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So sehr sich Fans ein weiteres Kapitel der Rachesaga wünschen: Wenn wir ganz ehrlich sind, stehen die Chancen auf Kill Bill: Volume 3 aktuell sehr schlecht. Tarantino hat den Film nie mit einem vollständigen Drehbuch bei einem Studio vorgestellt. Es gibt keine Produzent:innen oder sonstige greifbare Eckpfeiler für eine Produktion.

Dazu kommt Tarantinos selbst auferlegtes Gebot, dass er im Lauf seiner Karriere nur zehn Filme drehen will. Neun davon sind bereits im Kasten – und mit Nummer 10 tut er sich sichtlich schwer. Eigentlich sollte The Movie Critic sein großer Leinwandabschied werden, ehe er in letzter Sekunde vor dem Drehstart einen Rückzieher machte.

Stattdessen widmete er seine Zeit diversen Büchern und einem Theaterstück namens The Popinjay Cavalier, das nächstes Jahr seine Premiere feiern wird. Dass er danach Kill Bill: Volume 3 dreht, scheint sehr unrealistisch. Vielleicht sollten wir uns sogar mit dem Gedanken anfreunden, dass er womöglich nie wieder einen Film dreht.

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Lasst uns vorerst aber keine Panik schieben. Noch hat Tarantino dem Filmemachen keine endgültige Absage erteilt. Auch wenn sein letzter Film nicht Kill Bill: Volume 3 wird, dürfte dieser, wenn er kommt, ein besonderer werden. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, die Geschichte der Braut in geschriebener Form fortzusetzen.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair läuft seit dem 16. April 2026 im Kino.