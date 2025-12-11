Kommt Knives Out 4? Absolute Hollywood-Legende könnte in Krimi-Fortsetzung mitspielen

Mit Wake Up Dead Man ist der dritte Teil der Knives Out-Saga bei Netflix eingetroffen. Doch wie ist es um die Zukunft der Krimi-Reihe bestellt? Regisseur Rian Johnson hat schon Ideen für Knives Out 4.

Daniel Craig ist zurück, um als Benoit Blanc ein weiteres Verbrechen aufzuklären. Zweimal hat er das bereits getan. 2019 schlüpfte er zum ersten Mal in die Rolle des eigenwilligen Privatdetektivs und nahm in Knives Out die Thrombey-Familie unter die Lupe. Drei Jahre später fühlte er in Glass Onion noch reicheren und unausstehlicheren Menschen auf den Zahn. Nun gibt es seinen nächsten Fall bei Netflix.



Wake Up Dead Man ist der Titel des neuesten Teils der Krimi-Reihe, die nicht nur mit ihren cleveren Drehbüchern, sondern auch einem beachtlichen Staraufgebot begeistert. Der Mord an einem Priester erweist sich als Benoit Blancs bisher kniffligster Fall, soll jedoch noch lange nicht das Ende seiner Karriere markieren. Wenn es nach Regisseur Rian Johnson geht, würden die Dreharbeiten für Teil 4 schon laufen.

Neuer Mordfall: Kommt Knives Out 4 zu Netflix?

Wir haben eine schlechte, aber dafür auch mehrere gute Nachrichten für euch. Lasst uns aber zuerst mit der schlechten anfangen: Offiziell hat Knives Out 4 bisher kein grünes Licht erhalten. Obwohl die Krimi-Reihe sehr populär ist, steht ihre Zukunft aktuell in den Sternen geschrieben. Doch die Zeichen deuten in eine klare Richtung.

Hier kommen wir zu den guten Nachrichten. Sowohl Rian Johnson, der die Reihe als Regisseur und Drehbuchautor erschaffen hat, als auch Daniel Craig, der seit dem ersten Teil als Hauptdarsteller fungiert, haben bereits mehrfach betont, dass sie nichts dagegen hätten, gemeinsam weitere Knives Out-Abenteuer zu drehen.

Erst kürzlich verriet Johnson dem Hollywood Reporter :

Kreativ gesehen fühle ich mich nach [Wake Up Dead Man] voller Energie. Daniel [Craig] und ich haben bereits angefangen, uns ein paar Gedanken zu machen, wie der nächste Film aussehen könnte, wenn wir einen weiteren drehen.

Hinsichtlich des Castings hätte Johnson schon eine Idee, verrät er IndieWire :

Es gibt so viele großartige Schauspieler:innen, mit denen ich gerne mal arbeiten würde. Aber ja, falls du das hier liest, Meryl Streep, ich glaube, du würdest sehr gut in einen Krimi passen.

Was also genau steht Knives Out 4 jetzt noch im Weg? Die Filme sind erfolgreich und beliebt. Johnson und Craig haben weiterhin Lust – und offenbar auch schon ein paar Pläne für weitere Benoit-Blanc-Fälle in der Hinterhand. Das größte Fragezeichen ist Netflix. Oder anders formuliert: die Heimat der potenziellen Fortsetzung.

Kommt Knives Out 4 womöglich nicht mehr zu Netflix?

Knives Out wurde in den USA ursprünglich vom Studio Lionsgate ins Kino gebracht. Nachdem der Film zum Überraschungserfolg avancierte, sicherte sich Netflix im Zuge eines Mega-Deals exklusiv zwei Fortsetzungen. Die sind nun mit Glass Onion und Wake Up Dead Man erschienen – und der Vertrag wurde bislang nicht verlängert.

Somit ist unklar, wer Knives Out 4 überhaupt grünes Licht geben würde. Schließt sich Johnson, ein Verfechter des Kinos, erneut mit Netflix zusammen, die ihm zwar sehr viele Ressourcen zur Verfügung stellen, aber den Film nach einem limitierten Kinostart direkt in den Stream schicken? Oder wählt er wieder ein traditionelles Studio?

Johnson befindet sich in einer sehr interessanten Position. Er ist einer der wenigen Filmschaffenden, die es in den vergangenen Jahren geschafft haben, eine neue Reihe zu starten, deren Popularität mit jedem Teil wächst. Gerade unter Filmfans werden die Knives Out-Filme wie alternative Blockbuster-Events behandelt.

Das gibt Johnson eine gute Verhandlungsbasis beim Ausbau der Reihe. Dreimal hat er überaus zufriedenstellend abgeliefert. In einer Zeit, in der viele etablierte Marken nicht mehr so verlässlich funktionieren wie vor zehn Jahren, ist Knives Out ein wertvolles Franchise geworden, das sich aktuell in einem exzellenten Zustand befindet.