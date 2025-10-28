Kommt Lazarus Staffel 2? Harlan Coben hat eine Bedingung für weitere Folgen auf Amazon

Harlan Cobens Lazarus ist bei Amazon Prime Video zum Hit geworden. Können sich Fans auf weitere Folgen freuen? Der Autor selbst hat eine Regel aufgestellt, die über Staffel 2 entscheidet.

An Harlan Coben führt kein Weg vorbei. Der Erfolgsautor ist durch die Adaptionen seiner Romane und eigene Serienproduktionen mittlerweile Urvater eines gigantischen Thriller-Universums geworden. Gerade erst ist seine neueste Serie Lazarus zum Hit auf Amazon Prime geworden. Wird es eine 2. Staffel geben?

Das sagt Harlan Coben zu Lazarus Staffel 2

Wie ScreenRant zitiert, hat Coben für seine Serien eine eiserne Regel: Eine 2. Staffel muss die 1. übertreffen. Obgleich es ihm häufig angeboten wurde, habe er bisher für keine seiner Serien eine weitere Staffel produziert. Und die Aussichten für Lazarus Staffel 2 werden noch finsterer: Einem Gespräch mit Us Weekly zufolge hält er die Serie für abgeschlossen und weitere Folgen grundsätzlich nicht für notwendig. "Folge 6 beantwortet alle Fragen aus Folge 1", so der Autor.

Schaut hier den englischen Trailer zu Lazarus:

Lazarus - Trailer (English) HD

Nun wäre Lazarus aber nicht der erste Fall, in dem eine 2. Staffel erscheint, obwohl sie zunächst nicht geplant war. Und tatsächlich erteilt Coben möglichen neuen Episoden keine generelle Absage: "Wird es eine 2. Staffel geben? Ich weiß es nicht."

Lazarus muss im Endeffekt also zwei Hürden für Staffel 2 nehmen: Erstens muss Staffel 1 erfolgreich genug sein, um die Arbeit an weiteren Folgen zu rechtfertigen. Und zweitens muss Coben in einer Fortsetzung eine Qualität erkennen, die die der 1. Staffel übertrifft. Sollte beides eintreffen, könnte die Serie mit etwas Glück schon Ende 2026 weitergehen.

Lazarus dreht sich um einen forensischen Psychologen (Sam Claflin), der nach dem mutmaßlichen Selbstmord seines Vaters (Bill Nighy) in eine Krise stürzt. Plötzlich sieht er überall dessen tote Patienten als Gespenster wiederkehren. Er zweifelt an seinem Verstand – und deckt ein dunkles Geheimnis auf.

Lazarus läuft seit dem 22. Oktober 2025 auf Amazon Prime Video. Alle sechs Folgen sind bereits verfügbar.