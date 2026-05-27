Kommt LOL Staffel 8? So steht es um die Fortsetzung des Amazon-Hits

Nach dem Ende von LOL Staffel 7 fragen sich Fans des Prime-Hits mit Bully, ob auch Staffel 8 kommt. Hier erfahrt ihr alle bekannten Infos dazu.

Auch 2026 ist wieder eine neue Staffel von Amazons Prime-Hit LOL: Last One Laughing gestartet. Nach dem Ende der insgesamt sechs Folgen, die wie gewohnt im wöchentlichen Doppelpack veröffentlicht wurden, bleibt jetzt die Frage: Kommt LOL Staffel 8 auch? Hier erfahrt ihr, was aktuell dazu bekannt ist.

LOL Staffel 8 ist wahrscheinlich, aber noch nicht bestätigt

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Amazon eine 8. Staffel des Prime-Hits mit Michael "Bully" Herbig als Host noch nicht offiziell verkündet. Wie in den vergangenen Jahren lässt sich der Konzern nach dem Finale der aktuellen Season vermutlich etwas Zeit, bevor neue Folgen in Auftrag gegeben werden.

Da LOL: Last One Laughing aber ein großes Erfolgsformat ist und zu den beliebtesten deutschen Produktionen des Streamers zählt, stehen die Chancen für eine 8. Staffel sehr gut.

Offen ist auch noch, ob sich Fans dieses Jahr auf ein Sonderformat der Show wie das Halloween-Special oder Xmas-Special aus den letzten Jahren freuen dürfen. Falls konkrete Infos darüber feststehen, erfahrt ihr sie hier bei uns. Eine Besonderheit sowie Neuerung gibt es 2026 aber noch.

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2026 soll noch ein neues LOL-Spin-off starten

Seit letztem Jahr ist bekannt, dass 2026 ein neuer LOL-Ableger starten soll, der von Comedian Hazel Brugger anstelle von Bully moderiert wird. Das kommende Format trägt den Titel LOL Next und wird bekannte Persönlichkeiten aus dem Internet als Teilnehmer:innen an Bord haben. Insgesamt soll es vier Folgen in der Spin-off-Ausgabe geben. Ein Startdatum und nähere Details sind noch offen.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.