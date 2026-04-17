Kommt Michael 2? Deshalb könnten die Probleme des Michael Jackson-Biopics zum Vorteil für eine mögliche Fortsetzung werden

Wird das Michael Jackson-Biopic fortgesetzt? Das ist natürlich vom Erfolg des Films abhängig, doch auch ein anderer, einst problematischer Fakt würde für ein Sequel sprechen.

Bereits lange vor seinem Kinostart am 22. April war Michael ein heiß diskutierter Film in Hollywood. Angesichts der wiederholt aufgetretenen Missbrauchsvorwürfe gegen Popstar Michael Jackson stellte sich natürlich die Frage, wie Regisseur Antoine Fuqua (Training Day) mit diesem Teil von Jacksons Vita verfahren würde.

Wenig überraschend klammert das Biopic die Anschuldigungen aus, endet es doch während der Bad-Welttournee des Musikers Ende der 1980er, also wenige Jahre vor den ersten öffentlichen Vorwürfen. Damit ist die Messe allerdings noch nicht gelesen, denn ursprünglich wurden diese in einer ersten Fassung des Films tatsächlich thematisiert, fielen dann aber dem Schnitt zum Opfer. Da die Michael-Produzent:innen schon auf eine Fortsetzung spekulieren, könnten manche Szenen dementsprechend doch noch Verwendung finden.

Michael 2: Probleme bei Teil 1 könnten Fortsetzung in die Karten spielen

Wie Variety in Erfahrung gebracht hat, wurden für Michael bereits einige Sequenzen gedreht, in denen sich der titelgebende Sänger (Jaafar Jackson) mit den Anschuldigungen konfrontiert sieht. Vor allem der dritte Akt des Biopics sollte sich mit dem Skandal auseinandersetzen. Dieser Teil wurde jedoch schließlich weggelassen, da die Erwähnung oder Darstellung des damaligen Hauptbelastungszeugen Jordan Chandler, laut einer Klausel in einem Vergleich mit dessen Eltern, untersagt ist.

Der zuvor dreieinhalbstündige Film durchlief anschließend einige Skriptüberarbeitungen und Nachdrehs, wodurch Michael nun auf eine knapp zweistündige Laufzeit gekürzt wurde und ein neues Ende erhielt. Das kostete die Verantwortlichen laut Variety zwar zusätzlich bis zu 15 Millionen US-Dollar, doch könnten sich diese problematischen Umstände nun als Vorteil erweisen.

Die Studios Lionsgate und Universal seien nämlich der Ansicht, dass etwa 30 Prozent des schon gedrehten Materials für mindestens ein potenzielles Sequel, wenn nicht sogar mehrere, wiederverwendet werden könnten. Produzent Graham King (Bohemian Rhapsody) hofft daher, zumindest einen zweiten Teil von Michael ins Kino bringen zu können. Aufgrund der bereits vorhandenen Szenen würde die Fortsetzung natürlich jede Menge Budget einsparen.

Grundvoraussetzung für Michael 2 bleibt aber ein hohes Einspielergebnis: Die von den Studios angestrebten 700 Millionen US-Dollar weltweiten Umsatz erscheinen auch nicht wirklich unwahrscheinlich, wenn man die Rekord-Resonanz auf den ersten Trailer des Films als wegweisenden Indikator betrachten möchte. Sollte es tatsächlich so kommen, wäre Michael das zweiterfolgreichste Musik-Biopic nach Bohemian Rhapsody.

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Worum könnte es in Michael 2 gehen?

Inwiefern Michael 2 die Missbrauchsvorwürfe und juristischen Auseinandersetzungen des 2009 verstorbenen Jackson behandeln würde, lässt sich schwer voraussagen. Sie komplett zu ignorieren, ist praktisch unmöglich. Eine detaillierte, kritische Analyse dieser Phase seines Lebens braucht wohl aber nicht erwartet werden, schließlich ist dessen Nachlassverwaltung, der Michael Jackson Estate unter der Leitung von Jacksons ehemaligem Manager John Branca, eng in die Produktion involviert.

King soll den Studios aber bereits mitgeteilt haben, dass sich eine potenzielle Fortsetzung mit Jacksons späterer Karriere (in der er u. a. die Alben Dangerous und Invincible herausbrachte) sowie dessen "Liebe zu Tieren" befassen würde.

Sollte Michael sehr erfolgreich werden, und ein Sequel grünes Licht erhalten, würde der zweite Teil aber vermutlich nicht vor Ende 2027 in den Kinos starten.