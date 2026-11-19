Aktuell gibt es im Unterhaltungsbereich kein größeres Thema als GTA VI. Aber wird das Blockbuster-Videospiel es auch je auf die Leinwand schaffen? Erfahrt auf Moviepilot, wie der aktuelle Stand ist.

Videospielverfilmungen haben in den letzten Jahren längst ihren einst durchweg miesen Ruf abgelegt. Nicht zuletzt dank Titeln wie The Last of Us oder zuletzt auch Resident Evil. Diesen Herbst sind all diese jedoch vergessen, denn im Moment sprechen alle über das brandneue Grand Theft Auto VI, das zum Verdruss des Kanzlers sicherlich für nicht wenige Arbeitsausfälle gesorgt hat. Uns als Moviepiloten interessiert vor allem aber die Frage nach einer möglichen Verfilmung.

Grand Theft Auto-Macher sind offen für eine Filmversion

Vergangene Woche saß Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick in der David Rubenstein Show und ließ sich ausgiebig über den lang erwarteten Titel von Rockstar Games aufragen (via Variety ). Dabei kam auch die Frage nach dem Sprung ins Kino auf, die zumindest kein entschiedenes Nein erhielt. Zelnick betonte jedoch, dass sie bei der Erweiterung ihres Angebots sehr vorsichtig vorgehen.

Wir würden einen Film oder eine Fernsehsendung auf Basis unseres geistigen Eigentums entwickeln, wenn unsere Kreativteams mit echter Leidenschaft dahinterstehen und wenn sie davon überzeugt sind, dass dies unser Publikum auf besondere Weise ansprechen und begeistern wird. Die Messlatte dafür liegt sehr hoch. Und natürlich besteht immer ein gewisses Misserfolgsrisiko.

Einen solchen Misserfolg musste man schon mit der Videospielverfilmung Borderlands verkraften, die zwar ein paar zusätzliche Game-Exemplare verkauft hat, insgesamt jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, sowohl finanziell als auch beim Feedback. Einen Türspalt auf lässt Zelnick für einen GTA-Film trotzdem

Wir schließen solche Projekte also nicht grundsätzlich aus, sind aber bei der Auswahl extrem wählerisch.

Es müsste also jemand im Unternehmen aktiv werden und die passenden Kreativköpfe ausfindig machen, die mit einer überzeugenden Vision für enen Grand Theft Auto-Film um die Ecke kommen. Besonders eilig scheint man es aber nicht zu haben. Warum auch? Man kann sich schließlich erstmal auf den Milliarden ausruhen, die GTA VI einfahren wird.

Passende Filme, die ihr jetzt schon nach dem GTA 6-Zocken ansehen könnt

Es existiert zwar längst ein Film namens Grand Theft Auto aka Gib Gas... und laßt euch nicht erwischen – der stammt aber aus den 70ern und liefert vermutlich nicht das rasante Feeling, hinter dem GTA-Gamer:innen her sind. Das findet sich eher in Autostreifen wie Need for Speed, der Fast and Furious-Reihe oder auch in der knallharten Anime-Räuberpistole Riding Bean.

Wer stattdessen hinter dem abgefahrenen Florida-Vibe her ist, den es aktuell in Grand Theft Auto VI zu erleben gibt, wird in Filmen wie Spring Breakers oder auch dem Horror-Titel Crawl fündig, den ihr aktuell auf Netflix streamen könnt.

Wirklich das freie Gefühl der Games einzufangen, wird für Filmemacher:innen vermutlich eher schwierig. Schließlich geht es auch um die endlosen Möglichkeiten der gigantischen Sandbox, die sich zum Teil sehr individuell gestalten lässt. Vielleicht muss eine Verfilmung dann dem Minecraft-Vorbild folgen und sich diplomatisch Ein GTA Film nennen.