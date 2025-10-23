Kommt Nobody Wants This Staffel 3? So steht es um die Zukunft der Netflix-Serie mit Kristen Bell und Adam Brody

Der Serien-Hit Nobody Wants This ist mit Staffel 2 bei Netflix zurückgekehrt und hat die Geschichte von Joanne und Noah weitererzählt. Doch wird es eine 3. Staffel geben?

Nobody Wants This wurde zu einer der größten Serien-Überraschungen des Jahres 2024. Die romantische Komödie mit Kristen Bell (Veronica Mars) und Adam Brody (O.C. California) konnte sich wochenlang in den Serien-Charts bei Netflix halten und erntete überschwängliche Bewertungen von Publikum und Kritik. Staffel 1 generierte sogar starke 95 Prozent positiver Rezensionen bei Rotten Tomatoes.

Nur ein Jahr später ließ Netflix eine 2. Staffel für den Serien-Hit folgen, die Joannes und Noahs Liebesgeschichte in zehn brandneuen Folgen weitererzählt hat. Doch wird es auch eine 3. Staffel geben? Das ist der aktuelle Stand.

Nobody Wants This Staffel 3: Kommt eine Fortsetzung mit Kristen Bell und Adam Brody bei Netflix?

In der 2. Staffel von Nobody Wants This wird Joannes und Noahs Beziehung intensiver. Sie erleben die ersten großen Meilensteine wie Geburtstage und Feiertage miteinander, während ein Thema über ihnen schwebt wie ein Damoklesschwert: die Frage, ob Joanne für Noah zum Judentum konvertiert. Nachdem das Thema die beiden über die Staffel immer wieder auseinander und wieder zusammentreibt, werden im großen Finale emotionsgeladene Entscheidungen getroffen – die nach weiteren Antworten verlangen.

Eine 3. Staffel scheint, zumindest was die Geschichte von Joanne und Noah angeht, unausweichlich, denn diese wurde noch lange nicht zu Ende erzählt. Eine neue Season wurde von Netflix allerdings noch nicht offiziell bestätigt und wird voraussichtlich stark von der Performance der neuen Folgen beim Streamer abhängen. Sollte die Fortsetzung einen ähnlichen Buzz generieren wie Staffel 1, steht einer dritten Staffel wohl nichts mehr im Wege. Doch diese Entscheidung wird vermutlich noch mehrere Wochen auf sich warten lassen.

Nobody Wants This-Schöpferin Erin Foster hat Staffel 3 schon angedeutet

Im Interview mit People hat Serienschöpferin Erin Foster bereits mit einer 3. Staffel geliebäugelt. Dort verriet sie, dass sie überlege, gemeinsam mit ihrer Schwester und ausführenden Produzentin Sara Foster für eigene Cameo-Auftritte in der Serie vorbeizuschauen:

Ich habe immer gedacht, dass es Spaß machen würde, das zu tun, aber ich habe noch keine Figur erschaffen, die perfekt passen würde.

Sara fügte hinzu: "Vielleicht machen Morgan und Joanne in Staffel 3 ein Sabbathjahr und dann sind wir es." Erin stieg darauf ein: "Wir ersetzen sie einfach."

Mehr:

Auch wenn diese Pläne sicherlich nicht ernst gemeint waren, hat sich der Gedanke einer dritten Staffel bereits in den Köpfen der Foster-Schwestern festgesetzt. Jetzt kommt es aufs Publikum an, ob Staffel 3 Wirklichkeit wird. Bis dahin könnt ihr alle zehn Folgen von Nobody Wants This Staffel 2 bei Netflix streamen.

