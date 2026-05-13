Die 1. Staffel vom Scrubs-Revival ist komplett auf Disney+: Kommt auch noch Season 2?

Nach Folge 9 ist die 1. Staffel des Kultserien-Revivals bereits komplett auf Disney+. Ob es danach mit einer weiteren Season weitergeht, erfahrt ihr hier.

In Deutschland erschien die 1. Staffel des Scrubs-Revivals (aka Season 10) mit ein paar Wochen Verspätung zur US-Ausstrahlung. Seit dieser Woche ist sie aber auch hierzulande komplett. Nun stellen sich Fans natürlich die Frage: Geht es weiter mit Staffel 2 aka Season 11 insgesamt, wenn man die Originalserie Scrubs - Die Anfänger mitrechnet?

Wir haben sehr gute Nachrichten für euch: Eine weitere Scrubs-Staffel wurde längst bestellt und sie kommt sogar viel früher, als man meinen könnte.

Neue Folgen vom Scrubs-Revival kommen schon im Herbst 2026

Der US-Sender ABC hat bereits sein Programm für die kommende TV-Season herausgegeben (via Deadline ). Demnach ist die kommende Scrubs-Staffel dann bereits Teil des Herbst-Lineups und wird erneut mittwochs im abendlichen Programmblock platziert sein. Sofern man sich an die aktuelle internationale Ausspielung hält, könnten uns die neuen Folgen dann wieder mit nur wenigen Wochen Verzögerung auf Disney+ erreichen.

Große Fragen, die dann geklärt werden könnten, ist der Beziehungsstatus von J.D. (Zach Braff) und Elliot (Sarah Chalke), die mittlerweile geschieden sind, sowie der beunruhigende Gesundheitszustand von Dr. Cox (John C. McGinley). Zurückerwartet werden auch Turk (Donald Faison) und Carla (Judy Reyes) aus dem Kern-Cast.

Darüber hinaus hatte Serienschöpfer Bill Lawrence bereits angedeutet, einen Auftritt von einer bisher fehlenden Figur in Angriff nehmen zu wollen. Aus dem noch lebenden Kult-Cast von damals fehlte nämlich noch der von Ken Jenkins gespielte Ex-Krankenhaus-Chef Dr. Kelso. Zwischen Originalserie und Revival verstorben ist leider Fanfavorit Sam Lloyd, der den Krankenhausanwalt Ted spielte.

Ob wir dann mehr als nur neun Episoden bekommen, wie es in der 1. Staffel des Revivals der Fall ist, wurde noch nicht bekannt gegeben. (Ich persönlich wäre sehr für mehr Folgen, denn es könnte eines der größten Probleme des Revivals lösen, das ich ausgerechnet mit Dr. Cox hatte.)

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Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

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Zehn Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.