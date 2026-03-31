Kommt Sternstunde der Mörder Folge 5 in der ARD? Das ist über Staffel 2 bekannt

Mit Sternstunde der Mörder präsentiert die ARD eine neue Event-Serie im TV, die Historiendrama und Serienkiller-Krimi verbindet. Aber ist nach 4 Episoden Schluss oder gibt es noch eine 2. Staffel?

Fans historischer Krimiserien aus Deutschland haben gerade besonders großen Grund zur Freude: Mit Sternstunde der Mörder gibt es nämlich Nachschub aus dem Hause ARD, von dem sich der öffentlich-rechtliche Sender einen TV-Quotenhit erhofft hat.

Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Pavel Kohout spielt in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs im besetzten Prag, wo ein grausamer Serienmörder sein Unwesen treibt und deshalb zwei gegensätzliche Ermittler (Jonas Nay und Nicholas Ofczarek) auf den Plan ruft. Der NS-Befehlshaber Meckerle (Devid Striesow) behindert jedoch die Untersuchungen.

Sternstunde der Mörder: Folge 1 bis 4 streamt kostenlos bei der ARD

Die deutsche TV-Premiere der Serie fand am Karfreitag, dem 3. April 2026, in der ARD statt, wo alle Episoden hintereinander am Stück gelaufen sind.

Alternativ steht die gesamte Serie, also Folge 1, 2 3 und 4, auch kostenlos in der ARD Mediathek zur Verfügung. Dafür braucht man weder ein Abo noch einen Account.

Kommt Staffel 2 von Sternstunde der Mörder?

Wer nach den vier Episoden von Sternstunde der Mörder auf eine Weiterführung der Serie hofft, wird allerdings enttäuscht: Eine 5. Folge des Historienkrimis wurde nicht produziert und ist auch nicht geplant. Wie bereits erwähnt, basiert dessen Handlung auf dem Kohout-Roman von 1995, der eine abgeschlossene Geschichte erzählt. Die TV-Adaption hätte also kein Originalmaterial mehr, auf das sie sich als Vorlage beziehen könnte, weshalb sie dementsprechend als 4-teilige Serie mit einem klaren Ende konzipiert wurde. Darüber hinaus wäre eine 2. Staffel aber auch unwahrscheinlich, weil die Einschaltquoten der Serie eher durchwachsen waren, wie der Branchendienst DWDL meldet.

Diese Serien-Alternativen könnt ihr nach Sternstunde der Mörder streamen

Wer von historischen Krimiserien nicht genug bekommen kann, findet im Streaming-Äther aber viele weitere Genre-Produktionen, die sich in einem ähnlichen Fahrwasser wie Sternstunde der Mörder bewegen. Unter anderem seien euch folgende Serien ans Herz gelegt:

