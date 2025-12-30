Kommt Stranger Things Staffel 6? Das Netflix-Universum geht noch dieses Jahr weiter

Die 8. Folge von Stranger Things Staffel 5 ist bei Netflix eingetroffen. Doch wird es eine 6. Staffel der Mysteryserie geben? Neues Material erwartet euch tatsächlich noch 2026.

Nach fast zehn Jahren ist das große Finale von Stranger Things gelaufen. Folge 8 von Staffel 5 ist bei Netflix eingetroffen und hat die Serie endgültig zu ihrem großen und emotionalen Abschluss gebracht. Damit steht eine Sache jetzt schon fest: Es wird keine 6. Staffel von Stranger Things geben. Dafür dürfen sich Fans auf neue Geschichten aus der beliebten Serien-Welt freuen – und zwar schon dieses Jahr.

Anstatt Staffel 6: Stranger Things geht mit Spin-off-Serie Tales from '85 weiter

Das Stranger Things-Universum wird mit der Animationsserie Stranger Things: Tales From '85 weitergehen. Wie der Titel suggeriert, ist die Handlung im Jahr 1985 angesiedelt und spielt somit zwischen den Staffeln 2 und 3 der Hauptserie. Darin kehren mehrere der uns bekannten Held:innen zurück, darunter Mike Wheeler, Will Byers, Elf, Dustin Henderson, Lucas Sinclair und Jim Hopper.

Wer dabei auch auf die Original-Stars um Millie Bobby Brown und Co. hofft, wird allerdings enttäuscht: Die bekannten Figuren werden von brandneuen Darsteller:innen gesprochen. Dazu werden wir mit einer Reihe neuer Charaktere Bekanntschaft machen – darunter Nikki Baxter, eine "Pfuscherin".

Seht hier den Teaser zu Stranger Things: Tales from '85:

Stranger Things Tales From ‘85 - Teaser (English) HD

Die offizielle Logline der Serie lautet wie folgt:

Willkommen zurück in Hawkins während des harten Winters des Jahres 1985, in dem die originalen Figuren neue Monster bekämpfen und ein paranormales Mysterium lüften müssen, das ihre Stadt in Stranger Things: Tales From '85, einer epischen neuen Animationsserie, terrorisiert.

Die Spin-off-Serie orientiert sich formal und stilistisch an den Samstagmorgen-Cartoons der 1980er Jahre. Zu den Inspirationsquellen für Showrunner Eric Robles und die Duffer-Brüder, die als ausführende Produzenten der Serie fungieren, zählte unter anderem die Animationsserie Real Ghostbusters. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht, doch soll Tales from '85 noch 2026 bei Netflix erscheinen.

Anstatt Staffel 6: Ein weiteres Stranger Things-Spin-off ist in Planung

Darüber hinaus ist aktuell noch ein weiteres Spin-off zu Stranger Things in Planung, das als Live-Action-Serie daherkommen wird. Details sind dazu noch nicht bekannt, doch enthüllte Matt Duffer kürzlich in einem Interview mit Screen Rant, dass die neue Serie als "eigene Entität" daherkommen wird:

Wir haben so sehr wie möglich versucht, alle Fragen zu den Figuren und der Mythologie von Hawkins und dem Upside Down [in Staffel 5] zu beantworten. Wir machen wirklich die Tür zu und all das. Und das Spin-off ist damit in gewisser Weise verwandt, aber es ist wirklich eine komplett andere Geschichte und ein anderer Ort mit komplett neuen Darsteller:innen und Figuren. Es ist etwas Eigenes. Es ist eine eigene Entität.

Somit heißt es hier also noch: Geduld wahren. Bis dahin dürfen wir uns erstmal getrost auf Tales from '85 freuen – und das große Staffel 5-Finale sacken lassen.