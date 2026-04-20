Kommt Stranger Things: Tales from '85 Staffel 2? So bald könnte es mit der Netflix-Serie weitergehen

Die neue Stranger Things-Serie Tales from '85 ist bei Netflix gestartet. Doch hat das animierte Spin-off mit Elfi, Mike und Co. eine Zukunft? Fans dürfen jetzt schon aufatmen.

Nach neun Jahren ist Stranger Things zum Jahreswechsel mit dem großen Staffel 5-Finale zu Ende gegangen, doch das beliebte Serienuniversum aus dem Hause Netflix lebt weiter. Mit Stranger Things: Tales From '85 ist am 23. April die erste Spin-off-Serie gestartet, die uns in zehn Folgen ein brandneues Abenteuer um die Nerds aus Hawkins erzählt.

Doch werden weitere übernatürliche Erlebnisse in Staffel 2 folgen? Wir verraten es euch.

Stranger Things: Tales from '85 geht weiter: Staffel 2 soll bereits bestätigt sein

Womöglich dürfen alle Fans der neuen Animationsserie schon jetzt aufatmen. Denn Netflix hat Stranger Things: Tales from '85 angeblich schon vor Wochen um eine 2. Staffel verlängert, wie unter anderem der X-Account Stranger Things Spoilers nahelegt. Das wäre für den Streamer ein äußerst ungewöhnlicher Schachzug, denn normalerweise lässt Netflix erst einige Wochen nach dem Streaming-Start ins Land ziehen, um zu sehen, wie die neuen Titel sich beim Publikum schlagen.

Das große Vertrauen in die Marke Stranger Things könnte den Streamer jedoch dazu bewogen haben, direkt Nägeln mit Köpfen zu machen und die neue Spin-off-Serie noch vor Netflix-Start in die Verlängerung zu schicken. Wir haben unsere Kleinstadtheld:innen um Elfi, Mike und Co. also womöglich nicht zum letzten Mal gesehen.

Achtung, es folgen Spoiler zum Staffelfinale von Stranger Things: Tales from '85! Nachdem die Kids aus Hawkins hinter das Geheimnis der sonderbaren Sporen und der brandneuen Monster geblickt haben, die ihre Kleinstadt im Winter 1985 in Atem hielten, haben wir zum Ende der Staffel bereits einen Einblick darin bekommen, was als Nächstes aufwarten könnte.

In der letzten Szene wurden wir ins Upside Down (auf "die andere Seite") geführt, wo eines der Monster zwar in die Flucht geschlagen, jedoch weiterhin am Leben lag. Dass die düstere Parallelwelt schon bald mit einem neuen Grauen zurückschlagen wird, scheint höchstwahrscheinlich. Spoiler Ende.

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Wann kommt Stranger Things: Tales from '85 Staffel 2?

Wann es mit der Serie weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Staffel 1 wurde im April 2025 offiziell von Netflix angekündigt, etwa ein Jahr später waren die Folgen dann bereits bei Netflix zu sehen. Wenn das Produktionstempo so weiter geht, können Fans mit etwas Glück schon 2027 mit Staffel 2 bei Netflix rechnen. Online wird aktuell sogar bereits sogar eine Rückkehr für Ende 2026 diskutiert.

Stranger Things: Tales from '85 wird von Matt Duffer und Ross Duffer als ausführende Produzenten begleitet, während Eric Robles als Showrunner fungiert. Es ist davon auszugehen, dass die kreativen Kräfte ebenfalls für die Netflix-Fortsetzung zurückkehren.

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Netflix veröffentlicht bereits seit 13 Jahren Original-Serien. Doch welche der über 1000 Titel sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 Netflix-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.

