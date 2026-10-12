Kommt Ted Lasso Staffel 5? Das sagt einer der Schauspieler und Autoren

Kurz nach dem Finale der lang erwarteten 4. Staffel hängen Ted Lasso-Fans noch in der Schwebe: Jetzt äußert sich Schauspieler und Autor Brendan Hunt zu einer möglichen Staffel 5.

Drei ganze Jahre mussten sich Fans der Wohlfühlserie Ted Lasso für eine Fortsetzung gedulden. Nachdem die Serie über den liebenswerten Fußball-Coach eigentlich mit Staffel 3 für beendet erklärt worden war, folgte dieses Jahr überraschend doch noch eine Fortsetzung und überzeugte auch die skeptischen Ted Lasso-Fans in unserer Redaktion. Aber wie sieht es mit einer 5. Staffel aus?

Das sagt Ted Lasso-Star Brendan Hunt zu einer möglichen Staffel 5

Brendan Hunt dürften die meisten Fans als Ted Lassos Assistenten Coach Beard kennen. Hunt war aber auch am Drehbuch von 34 der insgesamt 44 Episoden als Autor beteiligt. In einem Interview mit Variety sprach er letzte Woche über die Bedeutung des Staffelfinales und eine mögliche Staffel 5. Auf die Frage, wie Hauptdarsteller und Co-Schöpfer Jason Sudeikis über eine Fortsetzung denke, antwortete Hunt:

Er lässt sich nicht in die Karten schauen, und ich bin nicht eingeweiht in das Pokerspiel, das hoffentlich zwischen den eingeweihten Verantwortlichen stattfindet. Wir haben im Grunde immer gehofft, dass wir für mehr als eine Staffel zurückkommen werden, aber wenn es am Ende nur eine wird, dann ist das auch in Ordnung. Es ist jedenfalls schön zu Ende gegangen. Wir werden einfach abwarten müssen.

Seine Antwort spielt darauf an, dass uns das Staffelfinale mit nur wenigen Cliffhangern zurücklässt. Zwar schweben nach wie vor einige offene Fragen in der Luft – etwa die Zukunft von Rebecca (Hannah Waddingham) oder Roy und Keeley (Brett Goldstein, Juno Temple) – offenbar könnte der Autor aber damit leben, wenn diese unbeantwortet bleiben.

Ted Lasso Staffel 4 dominierte die Apple-Charts

Viele Gründe gegen eine 5. Staffel gäbe es wohl nicht: Immerhin landete Ted Lasso Staffel 4 in 79 Ländern auf Platz 1 der Apple-Charts. In der 4. Staffel kehrte der namensgebende Fußball-Coach zurück, um den Frauenverein seines Vereins zu trainieren. Mit dabei waren viele Bekannte aus den vorigen Ted Lasso-Staffeln.

Eine offizielle Auskunft zu Staffel 5 gibt es noch nicht – Fans bleibt nur zu hoffen, nicht wieder drei Jahre auf eine Fortsetzung warten zu müssen. Bis dahin findet ihr Staffel 4 und auch alle Vorgänger auf Apple TV+ im Streaming-Abo.