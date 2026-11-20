Wird Netflix der 2. Staffel von The Body grünes Licht geben und was hat die fantastische letzte Szene mit Grace zu bedeuten? Moviepilot-Redaktionsleiterin Andrea Wöger hat die Hype-Serie gesehen und klärt auf.

Quinn Shephard hat es wieder geschafft. Nachdem die Serienmacherin bereits mit Under the Bridge vor zwei Jahren einen wirklich starken Teenagerinnen-zentrierten True Crime-Thriller kreierte, hat sie das nächste Meisterstück geschaffen. The Body geht bei Netflix gerade durch die Decke. Und bei allen, die zu Ende geschaut haben, pressiert der Redebedarf.

In diesem Artikel erkläre ich:

Das Ende

Warum die letzte Szene so gut ist

Ob und wann Staffel 2 kommt

"Ich bin Gott": Die letzte Szene ist auf 3 Ebenen genial

In seinem letzten Moment rüttelt The Body sein Publikum nochmal ordentlich durch. Es passiert, worauf wir acht Folgen lang hingefiebert haben: Grace wacht auf. Während Lisbeth (Geena Meszaros) weiter Lügen auftischt, kommt zwischen Anya (Kristina Bogic), ihrer besten Freundin und Liebhaberin Elise (Sara Boustany) und ihrem Freund Steven (Orlando Norman) endlich die Wahrheit heraus, wie Grace ins Koma gefallen ist.

Doch gleichzeitig passiert etwas noch viel Drastischeres. Grace (Sofia Wylie), die tagelang im Koma in ihrem Bett lag und von Dutzenden Menschen vor dem Haus angebetet wird, erwacht in Anwesenheit ihres Vaters. Erst ist sie orientierungslos, als er sie fragt, ob sie weiß, wer sie sei. Schnitt. Wir sehen Grace aus der Vogelperspektive im Bett liegen. Sie schaut in die Kamera, sagt "Ich bin Gott", grinst und zahlreiche Hände legen sich auf ihren Körper. Ende.

Die Szene spiegelt das Ende von Folge 1 auf zwei Arten

Dass die Serie die vierte Wand durchbricht und wir von einer Teenagerin durch die Linse hinweg angeschaut werden, passiert ein weiteres Mal in der Serie: am Ende der 1. Folge. Man fühlt sich ertappt und merkt, dass sich hier wirklich jemand Gedanken gemacht hat. In Folge 1 ist es am Ende Lisbeth, die geradewegs auf die Kamera zugeht, während sich nach und nach das ganze Tanz-Team in dieser traumartigen Sequenz hinter ihr einreiht. Netflix selbst zitiert Serienschöpferin Shephard, die den Stil "visuell surreal" nennt.

In der allerletzten Einstellung der 1. Folge sehen wir allerdings noch einmal Grace in ihrem Bett liegen, todgeglaubt, bevor sie den erlösenden Atemzug nimmt. Die zweite Parallele ist also das Erwachen der Angebeteten. In Folge 1 erwacht sie aus ihrem angeblichen Tod, während sie in Folge 8 aus dem Koma erwacht. Die Hände, die sich auf sie legen, sind wie in der Pilotfolge ein Stilmittel, um mit unseren Erwartungen zu brechen und erneut eine surreale Überhöhung, die überrascht. Es soll all die Menschen darstellen, die nach Graces angeblicher Heiligkeit und Heilkräften greifen und einen Teil davon für sich ergattern wollen. Shephard erklärte, dass ihre Co-Showrunnerin Gina Gammell sie zu diesem aussagekräftigen Bild inspiriert hat:

Gina hat mir dieses wunderschöne Musikvideo geschickt mit diesem Typen in der Kirche und seine Familie und Gemeinde hatten ihre Hände auf seinem Kopf und seinem Gesicht, haben ihn gehalten. Das und das Ende der 1. Folge waren die Inspiration, dass ich mit diesem filmisch surrealen Moment enden wollte.

Surreal ist auch das richtige Stichwort, wenn es um die Lesart der Serie geht, denn das machen uns die Showrunnerinnen nicht gerade einfach.

Das Ende kann auf zwei komplett verschiedene Arten gedeutet werden

Nicht nur die letzte Szene, sondern die gesamte Serie hat zwei grundverschiedene Lesarten. Sollte The Body fortgeführt werden, wäre auch die Fortführung der Zweideutigkeit essentiell, um den Ton zu halten. Wir können uns bei jeglichen Ereignissen in der Serie nie sicher sein, ob sie tatsächlich übernatürlichen Ursprungs sind oder ob sie der Fantasie oder Hysterie der Leute entspringen.

Zum Weiterlesen: The Body überzeugt 97 Prozent des Publikums

Suchen die Menschen in dem Dorf so verzweifelt nach Erlösung, dass sie sich an scheinbare Wunder einer komatösen Teenagerin klammern? Oder hat das Tanzteam tatsächlich höhere Mächte beschworen? Co-Showrunnerin Gammell nennt es "ein kleines Augenzwinkern am Ende". Es ist schlichtweg unmöglich, es sicher auf eine bestimmte Art zu lesen und das war Absicht. Sollte The Body fortgeführt werden, wäre auch die Fortführung der Zweideutigkeit essentiell, um den Ton zu halten. Das führt uns zum letzten Punkt.

Das Ende passt als Miniserie, aber auch für eine 2. Staffel

Ein positiver Nebeneffekt des Endes ist, dass wir nicht länger gequält werden, ob Grace über die Runden kommt. The Body präsentiert sie in Folge 1 als die sympathischste und nahbarste von allen Figuren, dann ist sie allerdings sieben Folgen lang passiv. Das mehrdeutige Ende, ob tatsächlich Gott durch Grace spricht, sie die anderen bewusst manipuliert oder ob sie nachplappert, was im Koma um sie herum gesagt wurde, ist der perfekte Schlusspunkt.

Gleichzeitig ist es ein vielversprechender Startschuss für eine spannende 2. Staffel, in der die stumme, zentrale Figur endlich eine eigene Stimme bekommt. Quinn Shephard fasst es klar zusammen: "Es deutet wirklich darauf hin, dass Graces Perspektive nun ins Zentrum rückt."

Wird es eine 2. Staffel von The Body bei Netflix geben?

Bisher hat Netflix noch keine offiziellen Angaben zu einer 2. Staffel gemacht. Wir müssen abwarten, ob die Publikumszahlen letztendlich dem Hype entsprechen und sich die Fortsetzung für den Streamer rentiert. Laut What's on Netflix haben Shephard und Gammell schon erste Ideen, wie es weitergeht und wünschen sich ausdrückliche eine Fortsetzung.

Inhaltlich ist der wichtigste Baustein gesetzt. Grace ist jetzt wach und so hat das Opfer eine eigene – sehr gewichtige – Stimme. Es wäre spannend zu sehen, wie sie diese im Koma gewonnene Macht nutzt und ob sie selbst an ihre Aussage "Ich bin Gott" glaubt. Sollte Netflix demnächst grünes Licht geben, könnte Staffel 2 frühestens Ende 2027 erscheinen, eher im Verlaufe des Jahres 2028.