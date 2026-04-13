Kommt The Cleaning Lady Staffel 5? So sieht die Zukunft des Netflix-Hits aus

Die Thriller-Serie The Cleaning Lady steht in den Netflix-Charts auf Platz 1. Im Stream sind 4 Staffeln verfügbar – wird Staffel 5 noch kommen?

Netflix verhilft zu späten Höhepunkten. Auf Platz 1 der Serien-Charts etwa steht seit mehreren Tagen die Thriller-Serie The Cleaning Lady mit ihren vier Staffeln, die zum ersten Mal im Abo verfügbar ist. Doch wer alle 46 Folgen bereits durchgeschaut hat, wird sich fragen: Kommt noch eine 5. Staffel? Leider fällt die Antwort negativ aus: Die Serie ist längst abgesetzt.

Netflix-Fans müssen auf Staffel 5 verzichten: The Cleaning Lady ging 2025 zu Ende

Wie Deadline bereits im Sommer 2025 berichtete, nahm US-Sender FOX die Serie nach Staffel 4 aus dem Programm. Hauptgrund waren schlechte Quoten, unter anderem nachdem wegen des tragischen Todes von Hauptdarsteller Adan Canto tiefgreifende inhaltliche Änderungen notwendig geworden waren. Der mexikanische Schauspieler verstarb am 8. Januar 2024 an Krebs.

Schaut hier den Trailer zu The Cleaning Lady:

Staffel 2 Trailer

Sofern The Cleaning Lady aber weiterhin Platz 1 der Netflix-Charts verteidigt, bleibt Fans noch ein kleiner Hoffnungsschimmer: Sollte die Popularität der Serie eine Fortsetzung rechtfertigen, könnte der Streaming-Dienst selbst eine neue Staffel finanzieren. Der Erfolg des Thriller-Formats muss dafür allerdings noch deutlich wachsen.

The Cleaning Lady ist eine US-Neuauflage der argentinischen Serie La chica que limpia. Die Handlung dreht sich um eine mexikanische Chirurgin (Elodie Yung), die in Las Vegas als Reinigungskraft arbeitet, um ihrem schwerkranken Sohn (Sebastien LaSalle/Valentino LaSalle/Khalen Roman Sanchez) zu helfen. Eines Nachts beobachtet sie einen Mord. Anstatt die Zeugin zu töten, nimmt Mafiaboss Arman Morales (Canto) fortan ihre Dienste als Tatortreinigerin in Anspruch.

The Cleaning Lady ist seit dem 9. April 2026 auf Netflix vertreten.

Podcast: 10 starke Miniserien bei Netflix, Amazon & Co.

Wer dieses beruhigende Gefühl liebt, eine neue Serie anzufangen, die nach einer Staffel schon wieder abgeschlossen ist, erhält hier zehn persönliche Miniserien-Tipps aus der Moviepilot-Redaktion, die bei Netflix, Amazon, HBO Max und sogar gratis streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Sci-Fi-Action über Horror, Krankenhaus- und Kriegsserien sowie Komödien sind bei unseren Miniserien-Tipps zahlreiche Genres vertreten, wobei ihr alle Empfehlungen (theoretisch) an nur einem Tag durchschauen könnt.