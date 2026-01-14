Kommt The Night Agent Staffel 4 zu Netflix? Der Macher verrät jetzt schon spannende Details

The Night Agent ist ein großer Hit für Netflix. Doch reicht das auch für Staffel 4? Der Macher gibt jetzt schon ein vielversprechendes Update zur Fortsetzung der Serie.

The Night Agent ist bei Netflix zurück. Nach dem radikalen Twist-Ende von Staffel 2 könnt ihr ab sofort alle zehn Folgen von Staffel 3 im Abo streamen. FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso) ist zurück und stürzt sich in ein neues Abenteuer, bei dem es am Ende um nichts weniger als das Überleben seines Vaterlandes geht.

Unter anderem bekommt er es dieses Mal mit einem Schwarzgeld-Netzwerk und deren Auftragskiller zu tun. Und natürlich darf auch wieder eine die US-Regierung bedrohende Verschwörung nicht fehlen. Spannung ist demzufolge einmal mehr garantiert, auch wenn die Netflix-Serie leider ohne eine der wichtigsten Figuren fortgeführt wird.

Doch geht die Serie auch in Staffel 4 weiter?

The Night Agent Staffel 4: Es gibt deutliche Anzeichen für eine Verlängerung der Netflix-Serie

Eine offizielle Ankündigung von Staffel 4 seitens Netflix steht noch aus. Vielleicht müssen wir aber gar nicht mehr lange warten, bis Netflix die Sache offiziell macht. Wie das gut informierte Branchenblatt Deadline schon im November 2025 berichtete, wird die Produktion vom bisherigen Drehort New York nach Los Angeles verlegt.

Der Grund: Das verantwortliche Studio Sony Pictures Television erhält dadurch vom Staat Kalifornien eine 40-prozentige Steuergutschrift in Höhe von insgesamt 31,6 Millionen US-Dollar. Das ist eine ordentliche Stange Geld, die die Produktionskosten der Serie erheblich verringern würde – beste Voraussetzungen für eine Verlängerung.

Der mutmaßlich von Showrunner und Schöpfer Shawn Ryan (The Shield) initiierte Umzug ist aber auch so schon ein starkes Indiz dafür, dass Staffel 4 von The Night Agent nur noch eine Frage der Zeit ist. Abgesehen von den finanziellen Erleichterungen könnte ein Ortswechsel nämlich auch neue interessante Denkanstöße für die Handlung der Agentenserie geben, an der laut Deadline die Autor:innen sogar bereits arbeiten.

Ryan selbst verrät in einem neuen Interview mit Deadline :

Staffel 4 wurde noch nicht offiziell bestätigt, aber vor einiger Zeit, im Kalenderjahr 2025, wurde heimlich ein Autor:innenteam zusammengestellt. Wir arbeiten schon seit einiger Zeit an der Handlung. Wir haben einige Drehbücher und sind dabei, die Geschichten auszuarbeiten. Wie ihr sicher wisst, gibt es aufgrund der Steuergutschriften einen Stichtag, bis zu dem die Dreharbeiten abgeschlossen sein müssen; im Moment haben wir noch Zeit.

Nach dieser Aussage dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Netflix der 4. Staffel von The Night Agent grünes Licht gibt. Es sei denn, die Streaming-Zahlen brechen jetzt bei der 3. Staffel komplett ein. Doch das ist unwahrscheinlich.

Wann startet Staffel 4 von The Night Agent bei Netflix?

Sofern demnächst eine offizielle Bestätigung von Netflix kommt, sollte Staffel 4 von The Night Agent aber wohl nicht mehr dieses Jahr erwartet werden. Das Frühjahr 2027 scheint als Zeitraum für den Start hingegen durchaus realistisch.