Kommt The Terminal List Staffel 3? Die Story kann sogar bis Staffel 8 bei Amazon Prime gehen

Wir bringen euch auf den neuesten Stand, wie es um die Zukunft von The Terminal List bei Amazon Prime steht. Geschichten für weitere Folgen des Action-Thrillers existieren bereits.

Mit acht spannenden Episoden meldete sich The Terminal List – Die Abschussliste letzte Woche nach sehr langer Wartezeit zurück. Genau genommen mussten Fans des Action-Thrillers mit Chris Pratt in der Hauptrolle vier (!) Jahre auf Nachschub warten. Das ist selbst für ein starbesetztes und kostspieliges Projekt wie dieses sehr viel.

Doch jetzt, wo The Terminal List zurück ist, können wir endlich über die Zukunft der Serie reden. Gerade nach dem Cliffhanger-Finale der zweiten Runde fragen sich viele Fans: Kommt The Terminal List Staffel 3? Wir haben für euch die wichtigsten Infos zum aktuellen Status quo der Serie zusammengefasst.

So steht es um The Terminal List Staffel 3

Stand Oktober 2026 hat Staffel 3 kein grünes Licht erhalten. Dass Amazon Prime bisher keine neuen Folgen bestellt hat, muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass die Serie abgesetzt ist. Im Gegenteil: Amazon war in den vergangenen Jahren sehr investiert, The Terminal List in ein größeres Franchise à la Reacher auszubauen.

Der beste Beweis dafür ist die Existenz der Spin-off-Serie The Terminal List: Dark Wolf, die 2025 an den Start ging. Außerdem ist die Vorlage längst noch nicht erschöpft. Jack Carr hat bislang sieben Romane veröffentlicht, die sich um den von Pratt verkörperten James Reece drehen. Ein achter Band befindet sich in Arbeit.

Alle Teile der Reece-Reihe im Überblick:

The Terminal List (2018)

(2018) True Believer (2019)

(2019) Savage Son (2020)

(2020) The Devil's Hand (2021)

(2021) In the Blood (2022)

(2022) Only the Dead (2023)

(2023) Red Sky Mourning (2024)

(2024) State of Exile (2027)

Da die ersten zwei Staffeln grob die Handlung von The Terminal List und True Believer abdecken, wäre nun Savage Son an der Reihe. Serienschöpfer David DiGilio hat bereits durchblicken lassen, dass sich die Handlung von Staffel 3 am dritten Band der Vorlage orientieren würde. Nach dem Muster wären acht Staffeln möglich.

Chris Pratt wäre auf alle Fälle dabei, wie er gegenüber SiriusXM erklärt:

An Stoff mangelt es nicht. Es wäre natürlich hilfreich, wenn diese Staffel ein Erfolg ist, damit wir die Geschichte weitererzählen können. Ich weiß, dass unser Team das sehr gerne tun würde. Derzeit gibt es noch nichts Offizielles, aber wir haben jede Menge Ideen. Wenn es also ein Publikum dafür gibt, würden wir dieses Publikum gerne weiterhin bedienen, denn das hier gehört zu den besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Ich würde sogar sagen, es ist der erfüllendste Job, den ich je hatte.

The Terminal List Staffel 3 kommt frühestens 2028

Sollte Staffel 3 kommen, dürfen wir uns auf eine packende Geschichte freuen. Savage Son wartet mit einem Twist auf: Der Jäger wird zum Gejagten. James Reece, der nach seiner Gehirnoperation eigentlich ein normales Leben in Montana führen wollte, befindet sich auf der Flucht vor russischen Geheimdienst- und Mafiamitgliedern.

Ein Teil der Handlung spielt in den USA. Später geht es nach Russland, wo Reece mit einem Team versucht, seine Gegenspieler auszuschalten. Das klingt nach einem weiteren Thriller voller Militär-Action, der tief in das Netz einer Verschwörung führt. Genauso wie Reacher wird Reece einfach keine Verschnaufpause gewährt.

Auch bei Prime: Einer der besten Action-Blockbuster der letzten Jahre

Wir halten fest: Material ist definitiv vorhanden. Ob Staffel 3 kommt, hängt schlussendlich aber davon ab, wie die aktuellen Folgen von The Terminal List performen. Schon jetzt lässt sich sagen, dass der Hype nicht mehr so groß ist wie beim Auftakt der Serie. Amazon hat sein Urteil aber noch nicht gefällt. Und selbst wenn die Staffelorder in Kürze erfolgt, sollten wir nicht vor 2028 mit neuen Folgen rechnen.