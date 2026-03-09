Kommt War Machine 2 zu Netflix? Alan Ritchson hat sogar schon den perfekten Titel parat

Mit War Machine erobert Alan Ritchson aktuell die Netflix-Charts. Doch wie steht es um Teil 2 des Sci-Fi-Actionfilms? Offenbar existieren schon einige Ideen für die Zukunft.

Alan Ritchson hat seinen nächsten Streaming-Hit gelandet. Während er bei Amazon Prime erfolgreich die Action-Serie Reacher anführt, konnte er sich übers Wochenende bei Netflix mit War Machine behaupten. 107 Minuten lang kämpft er gegen einen Riesenroboter. Dann folgt der Abspann und lässt Fans fragen: Was kommt jetzt?

War Machine 2 bei Netflix: Das sagen Alan Ritchson und Regisseur Patrick Hughes zur Fortsetzung

Auch wenn War Machine als eigenständige Story funktioniert, ist es durchaus vorstellbar, dass wir den namenlosen Staff Sergeant 81 in einem weiteren Militärabenteuer sehen. Doch wie stehen die Chancen auf War Machine 2? Im Interview mit Screen Rant packen Ritchson und Regisseur Patrick Hughes erste Details aus.

Auf die Frage, ob weitere Abenteuer für 81 möglich wären, sagt Ritchson:

Tonnenweise. Lasst es mich für [Patrick Hughes] sagen: Tonnenweise. War Machines wird der Hammer. Das ganze Ding. Wir haben schon das ganze Ding.

Ritchson baut gleich einen Verweis auf eine der legendärsten Sci-Fi-Fortsetzungen überhaupt ein: Auf Alien folgte damals Aliens. Sprich: Statt einer War Machine könnte es Ritchsons 81 in der Fortsetzung mit mehreren Kampfrobotern zu tun bekommen.

Hughes versucht den Enthusiasmus seines Stars etwas zu bündeln:

Nein, nein. Als ich mich hinsetzte und War Machine schrieb, dachte ich mir: Das ist eine in sich abgeschlossene Geschichte, und Gott bewahre – toi, toi, toi –, sollte ich jemals die Gelegenheit bekommen, sie weiterzuführen, weiß ich genau, wie es weitergeht, und habe bereits einen Entwurf dafür skizziert.

Trotz aller Vorsicht ist Hughes also vorbereitet:

Als Autor ist es unmöglich, nicht [über die Möglichkeit einer Fortsetzung] nachzudenken. Ich habe mich in die Figur 81 verliebt und in das Universum, in dem sie sich bewegt und alles, was sie durchmacht. Also, wenn dieser Anruf kommt, dann bin ich bereit, den Abzug zu drücken.

Sci-Fi-Action-Fortsetzung: Vor War Machine 2 muss sich der erste Teil erstmal bei Netflix beweisen

Wie es aussieht, muss Netflix jetzt nur noch grünes Licht geben, damit die Arbeit an War Machine 2 aka War Machines beginnen kann. Ob das wirklich passiert, ist zum aktuellen Zeitpunkt schwer abzusehen. War Machine ist zwar erfolgreich auf Platz 1 der Streaming-Charts im Filmbereich bei Netflix gestartet. Wie lange sich der Film dort halten kann, wird sich allerdings erst in den nächsten Tagen zeigen.

Viele Netflix-Originals sind nach einer Woche bereits wieder vergessen, vor allem, wenn es sich um austauschbare Genre-Kost handelt. War Machine hat mit Ritchson zum Glück einen derzeit sehr gefragten Star an Bord – und auch das Konzept des Films scheint sich bei einigen Zuschauer:innen in die Köpfe zu brennen. Sogar mit Sci-Fi-Action-Klassikern wie Predator wurde War Machine bereits verglichen.