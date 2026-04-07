Kommt XO, Kitty Staffel 4? Warum Fans jetzt schon auf eine Zukunft des Netflix-Hits hoffen dürfen

XO, Kitty ist mit Staffel 3 bei Netflix zurückgekehrt und hat die brennende Frage hinterlassen, wie die Zukunft der Hit-Serie aussieht. Wir verraten euch den aktuellen Stand.

Am 2. April 2026 ist die 3. Staffel von XO, Kitty bei Netflix eingetroffen und hat die romantischen Abenteuer der Schülerin Kitty (Anna Cathcart) in Südkorea weitererzählt, die nun ihr letztes Jahr an der Korean Independent School of Seoul (KISS) antritt.

Nach zehn neuen Folgen stellt sich jedoch eine brennende Frage: Wird es eine 4. Staffel geben? Und wie geht es mit Kitty und Co. weiter? Während dazu noch nichts entschieden ist, dürfen Fans bereits hoffen.

Staffel 4 für XO, Kitty ist noch nicht offiziell von Netflix bestätigt

Erstmal die schlechte Nachricht: Eine 4. Staffel wurde für XO, Kitty noch nicht von offizieller Seite bestätigt. Wie bei jeder Netflix-Originalserie werden die Streamingzahlen innerhalb der ersten Wochen nach Start der neuen Staffel entscheidend darüber sein, ob die Serie verlängert wird. Da XO, Kitty jedoch sowohl in Deutschland als auch 76 anderen Ländern übers Startwochenende auf Platz 1 der Serien-Charts klettern konnte und in zahlreichen Ländern noch immer auf dem obersten Treppchen steht, stehen die Chancen aktuell nicht schlecht.

Auch Showrunnerin Valentina Garza hielt sich im Interview mit Variety Anfang April 2026 noch bedeckt, was die Zukunft der Serie angeht: "Wir versuchen alle gerade, im Moment zu leben und uns in Staffel 3 zu sonnen. Wir freuen uns sehr, dass die Fans sehen, was wir diese Staffel geschaffen haben, und wir werden einfach abwarten müssen." Auch wenn es schwerfällt, müssen wir Garzas Worte also zunächst einmal beherzigen.



Die XO, Kitty-Stars haben jetzt schon Ideen für Staffel 4

Wie es in Staffel 4 für Kitty und Min Ho (Sang Heon Lee) weitergehen könnte, haben sich die beiden Hauptdarsteller:innen jedoch bereits vorgestellt. Nachdem die beiden am Ende von Staffel 3 in ein Flugzeug steigen, um nach Portland in die USA zu fliegen, möchte Lee vor allem sehen, wie Kitty Min Ho ihre Heimat zeigt, wie er gegenüber Swoon erklärte:

Ich denke, es ist so etwas Intimes, jemandem seine Heimatstadt zu zeigen. Min Ho und Kitty auf der Couch sitzen zu sehen, auf der Peter [Noah Centineo] und Lara Jean [Lana Condor] in den drei [To All the Boys I've Loved Before-]Filmen saßen, würde die Leute, denke ich, verrückt machen, mich eingeschlossen. Ich denke, das wäre besonders und sehr nostalgisch.

Anna Cathcart stimmte zu:

Das ist wirklich, worum es geht: 'Das ist, wo ich ich geworden bin.' Das ist so besonders. Und sie kennt Min Ho in seiner Welt, und er kennt sie nur in seiner Welt. Also denke ich, wäre das ein großer Meilenstein, ihn in ihre Heimatstadt zu bringen. Das wäre so süß. Ich möchte das passieren sehen.

Weiterhin wolle Lee in Staffel 4 sehen, wie Kitty und Min Ho einige wichtige High School-Momente erleben:

Ich möchte die Abschlussfeier sehen. Ich möchte einen Ball sehen, der zeigt, dass drei Jahre vergangen sind. Es waren vier Jahre, egal, nach der ganzen Zeit, die wir in der Schule verbracht haben, ist es Zeit, zu sagen: 'Oh stimmt, es gibt noch mehr da draußen, aber ich wünsche euch viel Glück.' Diese Art von berührenden Momenten.

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Wenn Kitty und Min Ho schließlich an die KISS zurückkehren, könnte Staffel 4 das letzte Semester ihres Abschlussjahres umfassen. Womöglich geht es danach für Kitty dann wie mehrfach angedeutet an die New York University. Ob das tatsächlich passiert, erfahren wir hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft.