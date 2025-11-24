Kommt Zoomania 3? Die Abspannszene von Zoomania 2 gibt ein konkretes Versprechen

Wer Zoomania 2 gleich zum Kinostart sieht, wird am Filmende mit dem Versprechen einer weiteren Fortsetzung konfrontiert: Bekommen wir also auch noch Zoomania 3?

Diese Woche ist Zoomania 2 in den deutschen Kinos gestartet und hat das Polizeiduo Judy Hopps und Nick Wilde in der Stadt der Tiere in ein neues, tierisch unterhaltsames Abenteuer geschickt. Nachdem die zwei am Ende wieder einmal eine weitreichende Verschwörung aufgedeckt haben, steht jedoch die Frage im Raum, ob auch noch Zoomania 3 erscheinen wird. Gerade die Post-Credit-Szene legt ein weiteres Sequel nahe.

Achtung, ab hier folgen Spoiler für Zoomania 2!

Zoomania 2 macht bereits klare Andeutungen für Teil 3

Das Wichtigste zuerst: Offiziell hat Disney Zoomania 3 noch nicht bestellt. Obwohl Zoomania 2016 ein Milliarden-Hit an den internationalen Kinokassen wurde, muss Teil 2 sich in den nächsten Wochen ebenfalls am Box Office bewähren. Das bedeutet aber nicht, dass die Regisseure Jared Bush und Byron Howard nicht trotzdem schon Fährten für die nächste Fortsetzung in ihrem aktuellen Film gelegt hätten.

Am Ende von Zoomania 2 lösen Judy und Nick die Verschwörung der bösen Luchs-Familie Lynxley erfolgreich auf und sorgen dafür, dass die Schlangen rund zum Gary De'Snake in die Metropole zurückkehren können. Versehentlich entkommen dabei aber auch 200 Gefangene aus dem Knast Zoomanias, die es nun wieder einzufangen gilt.

Insbesondere die Hauptbösewichtin aus Teil 1 ist zurück und wird beim Gefängnisausbruch besonders hervorgehoben: Ex-Bürgermeisterin und Schafsschurkin Bellwether flieht ganz am Ende mit pink gefärbter Wolle inkognito aus der Stadt und wird von einem Koala-Einreisebeamten auf Outback Island begrüßt.

Nick und Judy nehmen bereits ihre Fährte auf und so dürften in Zoomania 3 aller Voraussicht nach australische Tiere wie Kängurus ihren Weg kreuzen. Und das ist noch längst nicht alles ...

Eine gefiederte Fortsetzung? Die Abspannszene teast Zoomania 3

Nachdem der Abspann von Zoomania 2 gelaufen ist, folgt noch eine Post-Credit-Szene, die ebenfalls auf einen potenziellen dritten Teil verweist und diesem sogar ein konkretes Thema vorgibt. In der Abspannszene spielt Judy Hopps mit ihrem Karotten-Rekorder das Nick herausgerutschte Geständnis seiner Zuneigung immer wieder ab, bis ihre Nachbarn es durch die Wand hindurch kommentieren. Dann aber passiert das eigentlich Spannende: eine große Feder landet auf Judys Fensterbrett. Das könnte eine Nachricht, ein Hilferuf oder zumindest ein Fingerzeig sein.

Mit den (bisher abwesenden und in Teil 2 schließlich eingeführten) Reptilien hat Zoomania 2 nämlich die Marschrichtung für zukünftige Sequels vorgegeben. Hier wird die Frage aufgeworfen, warum sich in der Großstadt fast ausschließlich Säugetiere herumtreiben. Mit der Feder dürfte nun das Vogelreich an Bedeutung gewinnen. Der Meinung war auch Josefine Preuß, die Judy in der deutschen Synchronfassung ihre Stimme leiht, im Interview mit Moviepilot. Sie interpretierte die Feder bereits als versteckten Hinweis für Teil 3.

Außerdem teaste Regisseur Jared Bush in einem Interview an, dass er gerne noch den nachtaktiven Bezirk Zoomanias näher ergründen wolle und sich irgendwann die (in einer frühen Produktionsphase von Teil 2 entworfenen) Seekühe, also Manatis, wünsche. Denkt man diese Ideen weiter, bietet die Zukunft der Reihe zahllose weitere Tiere und Spezies, die in den bisherigen Zoomania-Filmen größtenteils unerforscht blieben: Fische, Amphibien, Primaten, Insekten, Spinnen und mehr.

