Komplett bei Netflix: 8 Staffeln lang liefert diese Fantasy-Serie den perfekten Mix aus Spannung und Schock-Momenten

Auf Netflix werden die Eckzähne ausgefahren. In der legendären Vampir-Serie The Vampire Diaries sieht sich die Kleinstadt Mystic Falls mit einer steigenden Untoten-Quote konfrontiert

In der Serie Vampire Diaries ist die Kleinstadt Mystic Falls in Gefahr. Grund dafür ist die plötzliche Rückkehr der beiden Brüder Salvatore, deren jugendliches Äußeres über ihre dunkle (und verdammt lange) Vergangenheit hinwegtäuscht. Es folgt eine Verkettung übersinnlicher und oftmals tödlicher Ereignisse, die ihr auf Netflix in 8 unterhaltsamen Staffeln begleiten könnt.

Darum geht’s in der legendären Fantasy-Horror-Serie The Vampire Diaries bei Netflix

Nach dem Unfalltod ihrer Eltern muss Elena Gilbert (Nina Dobrev) diesen schweren Verlust verarbeiten und auf ihren jüngeren Bruder Jeremy aufpassen. Das Auftauchen des attraktiven neuen Mitschülers Stefan Salvatore (Paul Wesley) bietet da eine willkommene Abwechslung.

Stefan scheint allerdings ein Geheimnis vor ihr zu verbergen. Er besitzt geradezu unheimliche historische Kenntnisse hinsichtlich Mystic Falls und reagiert empfindlich auf den Anblick von Blut. Widerwillig muss Elena einsehen, dass Stefan seine Zeit als Normalsterblicher lange hinter sich gelassen hat.

Stefan wiederum kehrt in seinen Geburtsort Mystic Falls zurück – und erlebt einen Schock, als er mit Elena die Bekanntschaft einer Frau macht, die seiner verstorbenen Geliebten Katherine bis aufs Haar gleicht. Derselben Katherine übrigens, welcher er sein ewiges Leben zu verdanken hat.



Als kurz darauf auch noch Stefans Bruder Damon (Ian Somerhalder) auftaucht, der im Gegensatz zu Stefan sein untotes Dasein in vollen Zügen genießt, droht Gefahr. Denn Damon ist mit einem riskanten Plan zurückgekehrt, der das Leben (oder auch Nicht-Leben) in Mystic Falls für immer verändern könnte.

Fluch und Segen der Unsterblichkeit: Die Vampire lassen es so richtig krachen

In den vergangenen Jahrzehnten eroberten die Untoten von Buffy - Im Bann der Dämonen über Interview mit einem Vampir bis hin zu True Blood und der Twilight-Reihe Kinoleinwände und Fernsehbildschirme. Dabei bietet jeder dieser Stoffe einen anderen Blickwinkel auf die Blutsauger:innen. Während bei einigen das Blut nur so in Strömen fließt, bleibt anderes eigenartig blutleer.

The Vampire Diaries, basierend auf der gleichnamigen Buchserie von Lisa J. Smith * und fällt hier eindeutig in die Kategorie der klassischen Vampire, die am ehesten an Bram Stokers Dracula erinnern: rücksichtslos, brutal – und oft verdammt gutaussehend.

Dabei gelingt es der Serie auf unterhaltsame Weise, mit Elementen aus Horror, Fantasy und Drama zu spielen. Tränen fließen, Blut noch mehr und Herzen werden kompromisslos herausgerissen. Letzteres übrigens nicht nur metaphorisch. Gut und Böse verwischen und werden im Lauf der acht Staffeln zu einer moralisch fragwürdigen Grauzone.

Fans der Serie müssen außerdem den ein oder anderen tödlichen Twist über sich ergehen lassen. Wobei an dieser Stelle eine kleine Entwarnung gegeben werden kann, denn in einer Serie, in der ein Großteil der Hauptfiguren ohne Puls herumläuft, ist auch der Tod relativ.

Ein weiterer großer Pluspunkt der Serie ist ihr hervorragender Cast. Insbesondere das Trio Infernale mit Stefan, Damon und Elena alias Paul Wesley (Star Trek: Strange New Worlds), Ian Somerhalder (Lost) und Nina Dobrev (The Reunion) erfüllt das blutige Vampir-Drama mit Leben und sorgt dafür, dass man immer wieder gespannt nach Mystic Falls zurückkehrt.

The Vampire Diaries hatte seine Premiere bereits 2009 und ist derzeit im Abo von Netflix, Amazon Prime und Joyn enthalten.

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