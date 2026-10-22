Komplett vergessener Film erobert Netflix nach 18 Jahren: Ihr habt sehr wahrscheinlich noch nie von ihm gehört, obwohl er zu einer Reihe mit drei Teilen gehört

Die Netflix-Charts haben sich einmal mehr gewandelt und einen völlig unerwarteten Titel hervorgebracht, von dessen Existenz selbst unter Filmfans nur die wenigsten wissen.

Der Blick in die Streaming-Charts bei Netflix ist immer wieder für eine Überraschung gut. Dort tummeln sich nicht nur die frisch veröffentlichten Originalproduktionen des Streamers. Immer öfter tauchen inzwischen auch Lizenztitel auf, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Das neueste Beispiel: Center Stage: Turn It Up.

Die Mischung aus Tanzfilm und Liebesgeschichte stammt aus dem Jahr 2008 und dürfte außer eingefleischten Genre-Fans heute niemandem mehr etwas sagen. Dank Netflix erlebt Center Stage: Turn It Up nun aber einen zweiten Frühling und macht es sich in Deutschland auf Platz 4 der aktuell beliebtesten Filme bequem.

Vergessener Tanzfilm erobert Netflix-Charts: Das versteckt sich hinter Center Stage: Turn It Up

Center Stage: Turn It Up entführt in die Welt der New Yorker Ballettschule ABA (American Ballet Company) und folgt der jungen Kate Parker (Rachele Brooke Smith), die alles dafür geben würde, um an jenem prestigeträchtigen Ort ausgebildet zu werden. Als sie jedoch abgelehnt wird, geht sie ihren eigenen Weg und wählt modernen Tanz.

Tatsächlich handelt es sich bei Center Stage: Turn It Up bereits um den zweiten Teil der Center Stage-Reihe. Das Original kam bereits 2000 ins Kino und wartete mit Namen wie Amanda Schull, Zoe Saldaña und Susan May Pratt in den Hauptrollen auf. Acht Jahre später wurde die Geschichte im Zuge des Step Up-Hypes fortgesetzt.

Von einer direkten Fortsetzung kann allerdings kaum die Rede sein. Center Stage: Turn It Up legt den Fokus auf neue Figuren und bildet eher eine Kontinuität mit dem weitere acht Jahre später erschienenen Nachfolger Center Stage: On Pointe. Denn der dreht sich um Kates jüngere Schwester Bella, gespielt von Nicole Muñoz.

Trotzdem verfügt auch Center Stage: Turn It Up über Verbindungen zum Original: Peter Gallagher und Ethan Stiefel, die schon 2000 im ABA-Umfeld zu sehen waren, sind Teil des losen Sequels, das im November 2008 auf dem US-Sender Oxygen seine Premiere feierte und in Deutschland drei Monate später als Direct-to-DVD-Titel veröffentlicht wurde.

Die aktuelle Film-Top-10 von Netflix (Stand: 22. Oktober 2026):

Kehrt der Tanzfilm im großen Stil zurück? Zumindest Netflix hatte neulich schon einen weiteren Hit

Center Stage: Turn It Up ist nicht der erste Tanzfilm, der dieses Jahr in den Netflix-Charts für Aufsehen sorgt. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte der Streamer mit Best of the Best ein eigenes Original, das jenes in den 2000er Jahren florierende Genre wieder zurück ins Rampenlicht brachte. Ob uns hier etwa ein Revival erwartet?

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Zwar hatte der Tanzfilm dank 3D auch in den 2010er Jahren nochmal ein paar große Momente, unter anderem wieder im Zusammenspiel mit der langlebigen Step Up-Reihe. in den vergangenen Jahren sind entsprechende Filme aber immer seltener geworden – gerade im Hinblick auf Studioprojekte auf der großen Leinwand.