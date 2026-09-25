Nicolas Cage verwandelt sich komplett im Amazon-Trailer: Er spielt einen Star, der hinter einer der größten Videospielreihen überhaupt steckt

Dass Nicolas Cage für fast jede Rolle zu haben ist, hat er schon mehrfach unter Beweis gestellt. Erfahrt hier, wie er sich im Amazon-Trailer zum Streaming-Film Madden verwandelt.

Wer hierzulande Sportfan ist und gängigen Disziplinen wie Fußball folgt, hat womöglich gar keine Ahnung, wer John Madden ist. Die American Football-Legende war Trainer der Oakland Raiders und machte sich vor allem einen Namen als Spielkommentator, der von den 70ern bis in die 2000er aktiv war. Nicolas Cage (Mandy, Pig) spielt ihn im kommenden Amazon-Streaming-Film Madden, zu dem wir jetzt die Vorschau haben, die ihn in voller Pracht im Fatsuit zeigt.

Hier der deutsche Trailer zum Amazon-Film Madden:

Madden - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's im Sport-Biopic Madden mit Nicolas Cage

Madden erzählt die Geschichte von Football-Trainer John Madden, der die Oakland Raiders 1977 zum Super Bowl-Sieg führte, sich danach aber aus gesundheitlichen Gründen zur Ruhe setzten musste. In diesem "Ruhestand" startete er jedoch erst richtig durch und wurde zum berühmtesten NFL-Analysten der Vereinigten Staaten. Ganz nebenbei entwickelte er zusammen mit EA eine der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten. Die Madden NFL-Serie bringt immer noch regelmäßig neue Teile heraus und hat schon weit über 150 Millionen Kopien verkauft, die über 4 Milliarden US-Dollar gemacht haben sollen (via New York Times ).

Weitere Rollen im Madden-Film von Amazon haben Christian Bale als Maddens guter Freund und Teamchef Al Davis, Kathryn Hahn als seine Ehefrau Virginia sowie Sienna Miller, Shane Gillis und John Mulaney.



Wann kommt Madden zu Amazon Prime Video?

Regisseur David O. Russell konnte zu Beginn seiner Karriere mit Filmen wie Silver Linings und American Hustle punkten, ehe er mit Amsterdam sein großer Flop in die Kinos kam. Vielleicht steht jetzt mit Madden sein Comeback an.

Madden hat Kick-off am 18. November 2026 bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo. Das ist die Thanksgiving-Zeit in den USA, die traditionell mit Football im TV in Verbindung gebracht wird.

Und für noch mehr Filme im Stream haben wir eine absolute Touchdown-Episode des Streamgestöbers für euch:

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