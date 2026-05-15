Kompletter Cast von The Batman 2 enthüllt: Scarlett Johansson, Sebastian Stan und ein deutscher Star sind dabei

The Batman 2 hat offiziell seine elfköpfige Besetzung bekanntgegeben, zu der neben Robert Pattinson nicht nur Scarlett Johansson und Sebastian Stan, sondern auch ein deutscher Star gehört.

Die Dreharbeiten zu The Batman 2 laufen endlich. Fünf Jahre nach Robert Pattinsons erstem Auftritt als Fledermausrächer The Batman wird die DC-Fortsetzung 2027 ins Kino kommen. Nun kennen wir endlich den Haupt-Cast, der für das düstere Superhelden-Sequel antritt.



Matt Reeves The Batman 2-Cast wächst offiziell um Scarlett Johansson, Sebastian Stan und deutschen Star

Nachdem er zum Drehstart schon das Batmobil durch die Nacht rasen ließ, bestätigte Regisseur Matt Reeves nun persönlich eine ganze Riege Besetzungsmitglieder für sein Sequel The Batman 2. Darunter sind Stars, deren Beteiligung schon länger gemunkelt wird, aber auch ein paar Schauspiel-Überraschungen, zum Beispiel aus Deutschland. Seht am besten selbst: Die von Reeves zur Vorstellung seines neuen Casts herausgesuchten Filmschnipsel früherer Filme lesen viele Fans jetzt schon als Vorausdeutung auf ihre Rollen.

Diese 6 Stars kehren aus The Batman für Teil 2 zurück:

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Wenig überraschend schlüpft Robert Pattinson erneut in den Anzug von Bruce Wayne und das Cape von Batman.

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Als moralisch integrer Polizist kehrt auch Jeffrey Wright in der Rolle von James Gordon nach Gotham zurück.

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Und natürlich darf an Bruces Seite auch sein Freund und Butler Alfred nicht fehlen – gespielt von Andy Serkis.

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Nachdem er mit The Penguin schon seine eigene, vielgelobte Serie erhielt, hat Colin Farrell in The Batman 2 außerdem seinen dritten Auftritt als Krimineller Oz Cobb aka Pinguin.

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Ein Wiedersehen wird es außerdem mit Jayme Lawson geben, die als Bürgermeisterin Bella Reál versucht, Gotham auf den rechten Weg zu führen.

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Letzter Rückkehrer aus Teil 1 ist zudem Officer Martinez, gespielt von Gil Perez-Abraham (Carry-On).



Diese 5 Stars stoßen neu zum Cast von The Batman 2:

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Sebastian Stan befindet sich schon länger in Verhandlungen, nach seinem Auftritt als Marvels Winter Soldier auch der Welt von DC beizutreten. Das intensive GIF und die Anspielung auf seinen Geisteszustand dürften letzte Zweifel ausräumen, dass er den Anwalt Harvey Dent spielt, der später zu Two-Face wird (in The Dark Knight war die Rolle von Aaron Eckhart verkörpert worden).

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Scarlett Johanssons Auftritt in The Batman 2 wurde endlich offiziell bestätigt, nachdem sie schon seit letztem Dezember im Gespräch war. Viele glauben mittlerweile, sie wird Harvey Dents Ehefrau Gilda Dent spielen wird, die sich in der Comic-Vorlage als Bösewichtin entpuppt. (Der von Matt Reeves geteilte Ausschnitt aus Under the Skin, wo wie ein männerfressendes Inkognito-Alien gespielt hat, erscheint dazu passend.)

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Nachdem die Beteiligung des Game of Thrones-Stars unlängst durchgesickert war, bestätigte nun auch Matt Reeves den Auftritt von Charles Dance. Fans vermuten ihn in der Rolle von Harveys alkoholkrankem Vater Christopher Dent.



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Hierzulande dürfte die vielleicht größte Überraschung die Beteiligung von Sebastian Koch sein. Die Rolle des aus Das Leben der Anderen bekannte den Stars, der immer wieder auch in internationalen Projekten auftritt, bleibt aber vorerst ungewiss.

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Neu zu The Batman 2 stößt außerdem Brian Tyree Henry (Bullet Train), ebenfalls in einer noch nicht weiter verratenen Gotham-Rolle.

Zur Handlung der DC-Fortsetzung ist noch nicht viel bekannt. Variety verriet Matt Reeves allerdings, dass er sich im ersten Film so sehr auf Batman konzentriert habe, dass er sich im zweiten Superheldenabenteuer mehr auf Bruce Wayne konzentrieren wolle, also den Mann hinter der Maske.

So sieht der The Batman 2-Cast nach aktuellem Stand aus

Trägt man alle jetzt bestätigten Rollen von The Batman 2 zusammen, ergibt sich daraus in der Übersicht folgende Cast-Liste (die noch nicht von offizieller Seite bestätigten Rollen sind mit einem "?" gekennzeichnet):

Ob es erneut einen Auftritt von Barry Keoghan als Joker geben wird und welche Cast-Mitglieder vielleicht für den Überraschungseffekt bis zum Kinostart geheim gehalten werden, wird sich zeigen.

Wann startet The Batman 2?

Erst letzten Monat wurde das Startdatum für The Batman: Part II offiziell verkündet: Im Herbst 2027, also in anderthalb Jahren, schwingt sich der Dunkle Ritter wieder auf die Leinwand. Der deutsche Kinostart wird am 1. Oktober 2027 erfolgen.

Den ersten Film, The Batman, könnt ihr aktuell bei Netflix und bei HBO Max streamen.