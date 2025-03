Konkurrenz für Adolescence bei Netflix: Neue Crime-Serie aus riesigem Thriller-Universum steigt auf Platz 2 der Charts ein

Adolescence ist weiterhin der Spitzenreiter in den Serien-Charts bei Netflix. Doch dem Überraschungs-Hit wird nun eine neue Crime-Serie gefährlich, die sich auf Platz 2 heranpirscht.

Seit ihrem Start am 13. März hält Adolescence die Welt gebannt in Atem und steht bei Netflix eisern an der Spitzenposition der Serien-Charts. Während sich andere Formate immer wieder an den britischen Überraschungs-Hit heranschleichen, hat es noch keines von ihnen geschafft, die Serie tatsächlich vom Thron zu verdrängen.

Ob der neueste Eintrag aus dem Harlan Coben-Universum diesen Erfolg verbuchen wird, bleibt abzuwarten. Denn In seinen Händen ist Adolescence auf Platz 2 schon dicht auf den Fersen.

Harlan Coben-Serie In seinen Händen neu in den Netflix-Charts: Das Thriller-Universum geht weiter

In der argentinischen Netflix-Serie In seinen Händen geht es um die Online-Journalistin Ema Garay (Soledad Villamil), die sich im malerischen Bariloche in Patagonien einen Namen gemacht hat, indem sie Kriminelle vorführt, die dem Gesetz entgehen konnten.

Doch als sie den Sozialarbeiter Leo Mercer (Juan Minujín) kennenlernt, wird ihr Leben plötzlich auf den Kopf gestellt: Leo ist Hauptverdächtiger im Fall einer verschwundenen 16-jährigen Schülerin. Während sie nach Antworten sucht, muss sie sich auch mit ihrer eigenen schwierigen Vergangenheit auseinandersetzen.

In seinen Händen basiert auf dem gleichnamigen Roman von Harlan Coben und verlegt die Handlung nach Argentinien. Damit bildet die Serie die erste argentinische Harlan Coben-Adaption auf Netflix und bereits die elfte Netflix-Adaption eines Romans des Erfolgsautors.

Für Nachschub ist auch schon gesorgt: Mit Suche mich nicht steht bereits die nächste Netflix-Serie aus dem Harlan Coben-Universum in den Startlöchern, die noch dieses Jahr erscheinen soll. Darüber hinaus wurde vor kurzem die erste US-Serie der Reihe angekündigt, die mit Nur für dein Leben beim Streamer starten soll.

Bei dem unglaublichen Erfolg der Serien dürfen wir schon jetzt davon ausgehen, dass wir euch mit einer neuen Chart-Meldung für das Thriller-Universum versorgen dürfen. Die aktuellen Serien-Charts bei Netflix sehen folgendermaßen aus:

Und wenn ihr noch mehr Serien-Tipps sucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die bisher besten & schlechtesten Serien 2025

Zum Anfang des Frühlings werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps unter den zahlreichen Serien, die bei Netflix & Co. in den ersten Monaten 2025 gestartet sind

Unter den vorgestellten Highlights finden sich ein neben Netflix-Hits wie Adolescence auch Superhelden-Action, Western, Comedy und ein Sci-Fi-Meilenstein. Zudem verraten wir euch, welche Geheimtipps ihr dieses Jahr bei Netflix bisher verpasst habt.