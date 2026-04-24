"Konnte nicht mehr laufen": The Boys-Star Erin Moriarty kämpfte beim Staffel 5-Dreh mit schwerer Krankheit

In The Boys Staffel 5 ist Erin Moriarty aktuell wieder als Superheldin Starlight zu sehen. Während der Dreharbeiten hatte sie jedoch mit ihrer schweren Autoimmunkrankheit zu kämpfen.

Die 5. Staffel von The Boys spendiert Fans wieder wöchentlich eine neue Folge bei Amazon Prime Video und arbeitet in schnellen Schritten auf das große Serienfinale hin. In den neuen Episoden gibt es auch ein Wiedersehen mit Starlight alias Annie January, die von Erin Moriarty verkörpert wird.

Für die Schauspielerin war der Dreh von Staffel 5 jedoch nicht gerade einfach, wie sie jetzt auf verschiedenen Kanälen erklärte. Denn Moriarty kämpft seit vielen Monaten mit einer schweren Autoimmunerkrankung.

The Boys-Star Erin Moriarty kämpfte beim Staffel 5-Dreh mit Autoimmunerkrankung Graves' Disease

Im Juni 2025 sprach Moriarty erstmals öffentlich darüber, dass sie an der Autoimmunerkrankung Graves' Disease, auch Morbus Basedow genannt, erkrankt sei. Die Krankheit führt zu einer Überfunktion der Schilddrüse und geht mit Symptomen wie Herzrasen, Schlafstörungen, Schwitzen, Gewichtsverlust, Kropfbildung und Augenproblemen einher.

Wie Moriarty jetzt gegenüber dem Hollywood Reporter verriet, habe ihr die Krankheit bei bei der finalen The Boys-Staffel den Dreh besonders schwer gemacht:

Es hat mich dazu gebracht, während dieser finalen Staffel nicht so präsent für Annie zu sein, wie ich es gehofft hatte, und das ist sehr schmerzhaft für mich. Ich dachte, 'Oh mein Gott, ich lasse Annie im Stich und ich lasse das Publikum im Stich.'

Es war, als wäre ich offline für die ersten sechs oder sieben Folgen gewesen, und dann bin ich wieder online gegangen. Am Ende von Staffel 5 habe ich mich endlich wieder präsent gefühlt.

Wie der The Boys-Star am 23. April in einer Story auf Instagram teilte, habe sich die Krankheit ganz besonders auf den Dreh der zuletzt erschienenen 4. Folge ausgewirkt, vor welchem sie sich eine Verletzung am Knie zuzog:

Episode 4, Staffel 5 ist eine der wichtigsten Folgen, die ich je gedreht habe. Leider ist dieser Teil der Staffel mit meinen gesundheitlichen Problemen einhergegangen, die kurz vor meiner Diagnose auf dem Höhepunkt waren. Ich erspare euch den unschönen Teil dieses Bildes, aber nicht lange nach der Folge konnte ich nicht mehr laufen.

Die Taubheit in meinen Füßen hat zu vielen Stürzen geführt. Die Nacht bevor wir mein Segment der Folge gedreht haben, bin ich gefallen und habe mein Knie ramponiert.

Die Schauspielerin erklärte weiter, dass sie durch ihre gesundheitlichen Probleme am Set kaum in der Lage war, Behind-the-Scenes-Inhalte aufzunehmen. Weiterhin wolle sie kein Mitleid, sondern wolle eine klare Message in die Welt hinaustragen:

Das ist kein Mitleids-Post. Das ist hauptsächlich, um zu sagen: Scheiß Autoimmunerkrankungen. Verpisst euch einfach. Und scheiß auf die Ignoranz, die darum herrscht. Ich kann diese Ignoranz nicht beheben, aber sich nicht ab und zu dazu zu äußern, fühlt sich falsch an.

Als die Schauspielerin ihre Krankheit letztes Jahr öffentlich machte, hatte sie erklärt, dass die Ignoranz ihrer Symptome für lange Zeit dazu geführt habe, dass die Krankheit nicht von ihr erkannt wurde.

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Wann geht es mit The Boys bei Amazon Prime Video weiter?

Bisher stehen vier Folgen der 5. Staffel von The Boys bei Prime Video im Programm bereit. Folge 5 erscheint am Mittwoch, den 29. April 2026 bei dem Streamer. Danach geht es immer mittwochs im Wochentakt weiter. Die Staffel umfasst insgesamt acht Episoden. Das große Serienfinale trifft dann am 20. Mai bei Prime Video ein.

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