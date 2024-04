Kontroverser Mix aus Kriegsfilm und Sci-Fi: Sichert euch Civil War jetzt schon im limitierten 4K-Mediabook

Civil War von Alex Garland ist zwar ein Sci-Fi-Film, doch das Kriegsszenario, das er zeichnet, fühlt sich beängstigend realistisch an. Der kontroverse Film ist jetzt fürs Heimkino vorbestellbar.

In den USA finden in diesem Jahr die Wahlen statt, passend dazu startete Civil War gerade erst im Kino und trifft den Zeitgeist der politisch angespannten Lage. Regisseur Alex Garland (Ex Machina, Auslöschung) gelingt es, die verhärteten Fronten von Republikanern und Demokraten mit Sci-Fi-Elementen weiterzudenken. Es ist ein Film, der zwar eine fiktive Zukunftsvision entwirft, dabei aber einen Kriegsfilm der Gegenwart zeichnet, mit präsenten und greifbaren Themen.

Am 09. August 2024 erscheint Civil War im limitierten Mediabook auf 4K UHD + Blu-ray. Vorbestellen lohnt sich, denn die limitierte Edition des Kriegsfilms, der auch zwei Rekorde aufstellte, ist beliebt. Neben der 4K-Edition ist Civil War auch auf Blu-ray und DVD erhältlich.



Darum geht es im Sci-Fi-Kriegsfilm Civil War

Die USA sind zerrüttet, ein Bürgerkrieg spaltet die Nation. Die Kriegsjournalist:innen Lee (Kirsten Dunst) und Joel (Wagner Moura) treten eine Reise durch das Land an und werden Zeug:innen von erschütternden Entwicklungen. Ihr Ziel ist es, zum Präsidenten nach Washington D.C. zu gelangen. Doch schon bald wird aus der Berichterstattung ein Überlebenskampf, denn die Führung ihres Landes gleicht immer mehr einer Diktatur.

Civil War ist ein intensives und realistisches Filmerlebnis

Der düstere Zukunftsentwurf ist eher dem Soft-Sci-Fi zuzuordnen, denn es geht weniger um technische Errungenschaften, als um einen US-Bürgerkrieg, der sich mit politischen und soziologischen Konflikten auseinandersetzt.



Unsere Redakteurin Esther Stroh beschreibt ihr intensives Kinoerlebnis von Civil War ausführlich und lobt dabei die Darsteller:innen, die von Haupt- bis Neben-Cast die Story emotional transportieren. Allen voran geht Kirsten Dunst als Kriegsreporterin. Dabei hinterfragt der Film auch die Motivation ihrer gefährlichen Arbeit:

Er wirft uns erschreckend echt in den Beruf von Kriegsberichterstatter:innen. Mit ihren Kameras stürmen sie in einen tobenden Konflikt und filmen brennende Menschen, statt zu sie zu retten.

Warum Publikum und Kritiker:innen so begeistert sind, liegt wohl auch an der Emotionalität des Themas, das bildgewaltig und feinfühlig in Szene gesetzt wird.

Es ist eine fiktive Kriegserfahrung, die sich aus realen Ängsten speist und mit der aktuellen Nachrichtenlage umso greifbarer wirkt – weil sie ihren Finger in die Wunde unserer Gegenwart legt.

Civil War: Der Kino-Überflieger stellt zwei Rekorde auf

Die Thematik von Civil War ist aufgrund der aktuellen politischen Lage nicht unumstritten, dennoch oder vielleicht deswegen konnte der Film am Startwochenende bereits 25 Millionen Dollar einfahren. Damit stellte er für A24 einen Rekord auf, da er dem Filmstudio seinen bisher erfolgreichsten Kinostart lieferte.

Civil War kann auch einen weiteren Rekord für das Studio nach Hause holen: Er ist der erste Film von A24, der es in den USA auf Platz 1 der Kinocharts geschafft hat. Auch in der Karriere von Alex Garland ist es der bisher erfolgreichste Kinostart.

