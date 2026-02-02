Kostenlos ohne Abo streamen: So eine phänomenale Schauspielleistung gibt es selten zu sehen

Einen der besten Filme der aktuellen Dekade könnt ihr derzeit vollkommen kostenlos streamen. Die Schauspielleistungen in dem Film sollte man sich keinesfalls entgehen lassen.

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen ist spätestens durch James Bond 007 - Casino Royale, die Hannibal-Serie und weitere Auftritte in großen Franchises wie dem Marvel Cinematic Universe und Star Wars zum absoluten Hollywood-Star geworden. Dies hat ihn jedoch nicht davon abgehalten, auch noch an kleineren Produktionen aus seinem Heimatland mitzuwirken. Eine davon ist Der Rausch aus dem Jahr 2020, den ihr derzeit kostenlos streamen könnt.

Mads Mikkelsen dreht auf: Worum geht es in Der Rausch?

In der Rausch wird die Geschichte einer Gruppe von Lehrern erzählt, deren Leben ein wenig festgefahren zu sein scheint. In der Hoffnung auf neuen Schwung unterziehen sich die Männer einem Experiment, bei dem sie versuchen, permanent einen leicht alkoholisierten Pegel einzuhalten, der laut einer Studie die Lebensqualität deutlich verbessern soll. Das Experiment trägt tatsächlich Früchte, soll jedoch schon bald heftige Schattenseiten mit sich bringen.

Im Vordergrund steht der von Mads Mikkelsen verkörperte Martin und inszeniert wurde der Film von Thomas Vinterberg (Die Jagd), der für den Film auch den Oscar für die beste Regie und den besten fremdsprachigen Film gewann. Weitere Mitglieder des Casts sind Magnus Millang, Thomas Bo Larsen und Lars Ranthe.

Warum Der Rausch einer der besten Filme der letzten Jahre ist

Es ist schwer, Der Rausch nur einem Genre zuzuordnen, da Vinterberg die Diskrepanz zwischen den Licht- und Schattenseiten des Alkohols als eine äußerst irritierende Berg- und Talfahrt inszeniert. Das Gelingen des Experiments wird heiter und humorvoll dargestellt, während die tragischen Konsequenzen mit voller Wucht auf die Zuschauenden losgelassen werden.

Der Film wandert somit auf Messers Schneide, da er sich kein Urteil über den Konsum von Alkohol erlaubt und diesen auch zu keinem Zeitpunkt verteufelt. Im Gegenteil, die Faszination und positiv interpretierte Wirkung der Substanz werden eindrucksvoll dargestellt. Gleichzeitig schafft der fortwährende Umgang mit dem Alkohol im Angesicht der zerstörerischen Schattenseite des Konsums eine Ambivalenz, welche mit dem Ende auf die Spitze getrieben wird.

Getragen wird diese Ambivalenz jedoch durch das phänomenale Schauspiel, allem voran in der Performance von Mads Mikkelsen. Der Däne beweist hier einmal mehr, dass er zu den besten seiner Zunft gehört und eine Oscar-Nominierung längst überfällig gewesen wäre. Der Rausch ist ein tragischer und zuweilen urkomischer Film geworden, der sein Publikum herausfordert, selbstständig mit dem Gezeigten umzugehen. Eine Kunst, zu der nur die wenigsten Filme imstande sind. Ihr könnt den Film derzeit kostenfrei in der ARD Mediathek streamen.