KPop Demon Hunters-Macher erteilen Realverfilmung zum Netflix-Hit eine Absage: "Würde nicht funktionieren"

Seit Monaten kursieren Gerüchte um eine mögliche Realverfimung der Netflix-Sensation KPop Demon Hunters. Laut den Macher:innen stehen die Chancen dahingehend jedoch schlechter als gedacht.

KPop Demon Hunters hat sich in den letzten Monaten zur großen Netflix-Sensation des Jahres entwickelt. Der Animationsfilm unter der Regie von Maggie Kang und Chris Appelhans steht mittlerweile an der Spitze der erfolgreichsten Original-Filme des Streamers aller Zeiten und soll natürlich irgendwann auf die ein oder andere Weise erweitert werden.

So soll Netflix auch eine Realverfilmung des Films in Erwägung gezogen haben, wenngleich es dazu bisher keine offizielle Ankündigung gab. Kang und Appelhans blicken diesem möglichen Unterfangen jedoch kritisch entgegen, wie sie jetzt äußerten.

Keine Realverfilmung für KPop Demon Hunters? Die Macher:innen sehen den Stoff im Animationsbereich

Wie Kang gegenüber der BBC verriet, könne sie ein Live-Action-Remake nur schwer mit der Geschichte von HUNTR/X zusammenbringen:

Es gibt so viele Elemente der Tonalität und der Comedy, die stark für Animation gemacht sind. Es ist schwer, sich diese Figuren in einer Live-Action-Welt vorzustellen. Es würde sich zu geerdet anfühlen. Also würde das nicht ganz für mich funktionieren.

Auch Chris Appelhans sieht KPop Demon Hunters im Animationsbereich angesiedelt:

Eines der tollen Dinge an Animation ist, dass man diese Kompositionen der Unmöglichkeit zu großen Attributen machen kann. Rumi kann diese alberne Komikerin sein und dann singen und eine Sekunde später einen Rückwärtssalto machen und dann durch den Himmel fliegen.

Die Freude an Animation ist, wie sehr man ausreizen und weiterentwickeln kann, was möglich ist. Ich erinnere mich, dass viele verschiedene Animes [als Realverfilmungen] adaptiert wurden und sich häufig etwas gestelzt anfühlen.

KPop Demon Hunters-Fortsetzung bei Netflix ist noch nicht bestätigt

Auch wenn viele Ideen zu einer möglichen Erweiterung des KPop Demon Hunters-Universums im Raum stehen, ist auch ein Sequel noch keine offiziell beschlossene Sache. Maggie Kang erklärte jedoch bereits, dass Teil 1 den Grundstein für zahlreiche weitere Geschichten aus der beliebten Netflix-Welt gelegt habe. Gegenüber der BBC fügte sie hinzu: "Es wird eine Geschichte sein, die es verdient hat, als Sequel zu gelten, und es wird etwas sein, das wir sehen wollen."

Bis es hier offizielle Kunde gibt, könnt ihr KPop Demon Hunters sowie die Sing-Along-Version des Films im Programm bei Netflix streamen.

Podcast: Warum Netflix-Sensation KPop Demon Hunters alle Rekorde bricht

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Film erobert gerade die Allzeit-Charts bei Netflix und bricht alle Rekorde: KPop Demon Hunters. Der Fantasy-Animationsfilm schafft es, selbst K-Pop-Neulinge zu überzeugen. Was der Film mit Buffy - Im Bann der Dämonen und einem Mega-Hit von Disney zu tun hat und warum Teil 2 unbedingt kommen sollte, wird in dieser Folge erklärt.

