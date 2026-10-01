Mit KPop Demon Hunters hat Netflix letztes Jahr seinen bis heute größten Film-Hit gelandet. Die Fortsetzung soll nun noch größer werden – und sogar direkt ins Kino kommen.

Über 325 Millionen Views in den ersten 91 Tagen: Der Hype um KPop Demon Hunters war gewaltig und sorgt immer noch für Aufsehen. Kein anderer Film hat Netflix dermaßen starke Zahlen beschert und wird mit solch großer Begeisterung wieder und wieder geschaut. Kein Wunder, dass der Streamer unbedingt eine Fortsetzung will.

Bereits seit einigen Monaten befindet sich KPop Demon Hunters 2 offiziell in Arbeit. Wann der Film bei Netflix erscheint, steht noch nicht fest. Dafür gibt es eine andere spannende Info: Die Fortsetzung wird nicht zuerst als Teil des Streaming-Angebots von Netflix veröffentlicht. Stattdessen kommt der Film ins Kino.



Umdenken bei Netflix: Kinostart für KPop Demon Hunters 2

Vor ein paar Jahren noch wäre dieser Satz undenkbar gewesen. Netflix hat sich verbissen einen Namen gemacht, das Leinwandgeschehen so weit wie möglich auszuklammern. Ein limitierter Kinostart für einen Prestigefilm war die Höhe der Gefühle – und das auch nur, um den Titel für das Oscar-Rennen zu qualifizieren. Ansonsten: nada.

Jetzt findet ein Umdenken statt. Wie The Wrap berichtet, will Netflix-Chef Ted Sarandos die Fortsetzung von KPop Demon Hunters ins Kino bringen. Und das im großen Stil: Eine flächendeckende Ausspielung mit einem 45-tägigen Kinofenster ist geplant, wie Sarandos beim Branchenevent Bloomberg Screentime verraten hat.

KPop Demon Hunters 2 ist nicht der einzige Film, dem diese Ehre zuteil wird. Auch La bola negra, Charlie vs. the Chocolate Factory, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth und Narnia: The Magician's Nephew dürfen sich über umfangreiche Kinostarts freuen. Cliff Booth und Narnia erhalten sogar begehrte IMAX-Auswertungen.

Tatsächlich dürfte Narnia sogar einer der Filme sein, der Netflix' Kinoannäherung ins Rollen gebracht hat. Seit Monaten gibt es Berichte darüber, dass sich Regisseurin Greta Gerwig nach dem massiven Erfolg ihrer gefeierten Barbie-Verfilmung dafür eingesetzt hat, dass auch ihre erste Regiearbeit unter dem Dach von Netflix ins Kino kommt.

Zum Weiterlesen: Was KPop Demon Hunters wirklich für Netflix bedeutet

Netflix will fortan zwei Arten von Filmen ins Kino bringen

Laut Ted Sarandos liegt der Fokus der Kinostarts vorerst auf Arthouse-Filmen wie La bola negra und Blockbustern à la Narnia, bei denen die frühzeitige Kinoauswertung keine negativen Auswirkungen auf den späteren Netflix-Start haben soll:

Wir schauen uns dieses Modell an und fragen: 'Wie können wir Filmfans gerecht werden, die diesen Film im Kino sehen möchten? Wie können wir gleichzeitig den Wert für Netflix schützen? Wie positionieren wir den Film weltweit am besten?'

Train Dreams hätte letztes Jahr sechs Monate im Kino laufen können. Das hätte Arthouse-Filmen wie diesem sogar eher genützt. Am anderen Ende Spektrums stehen klassische Vier-Quadranten-Familienfilme, die man sich immer wieder anschaut. Also haben wir gesagt: 'Nehmen wir diese beiden Kategorien und behandeln wir sie anders.'

Mit anderen Worten: Train Dreams wäre auf Netflix sehr wahrscheinlich nie zu einem Rekordfilm wie KPop Demon Hunters geworden. Mit geschicktem Marketing und etwas Mundpropaganda hätte er sich im Kino aber über mehrere Wochen hinweg durchsetzen können. Das Vorbild dürften die Indie-Hits von A24 und Co. sein.

KPop Demon Hunters ist dagegen so groß, dass er die Menschen ins Kino bringt, denen einen Leinwanderfahrung wichtig ist. Ein Teil davon hat womöglich gar kein Netflix-Abo und hätte den Film sonst nie geschaut. Und ein anderer Teil schaut ihn später vielleicht nochmal im Abo. Gerade Familienfilme sind prädestiniert dafür.

Aktuell bei Netflix: Einer der größten Blockbuster der Geschichte

Ein Blick zur Streaming-Konkurrenz bei Disney+ genügt, um zu wissen, dass beliebte Animationsfilme einen unheimlich großen Rewatch-Faktor haben. Entgegen aller neuen Originalproduktionen, die dort veröffentlicht werden, sind es vor allem Filme wie der zehn Jahre alte Vaiana, die immer wieder in den Streaming-Statistiken auftauchen.