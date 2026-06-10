"Krass, dass es mich trifft": Darstellerin wurde von Berlin – Tag & Nacht-Schwangerschaft überrascht

Nandia Siadas Berlin – Tag & Nacht-Rolle Sara ist seit wenigen Wochen schwanger. Wie die Darstellerin auf die Schwangerschaft in der Serie reagiert hat, verriet sie uns in einem Interview.

Bei Berlin – Tag und Nacht werden Sara (gespielt von Nandia Siada) und Mike (Filip Nikolic) überraschend Eltern. Nach einigen Startschwierigkeiten freuen sich beide jetzt unendlich auf ihre gemeinsame kleine Familie.

Die Schwangerschaft stellt nicht nur Sara, sondern auch Darstellerin Nandia vor neue Herausforderungen. Wie sie selbst zu Nachwuchs steht, erfahrt ihr hier.

Schwanger bei Berlin – Tag & Nacht: Für Nandia Saida eine echte Herausforderung

Bei Berlin – Tag & Nacht sind Mike und Sara noch nicht lange ein Paar, als sie erfahren, dass Sara schwanger ist. Ein echter Schock, denn beide müssen sich erst einmal darüber klar werden, ob sie überhaupt ein Kind haben möchten. (Beide haben bereits jeweils einen erwachsenen Sohn aus früheren Beziehungen). Mike und Sara wissen relativ schnell, dass sie für eine gemeinsame Familie bereit sind und entscheiden sich für das Kind.

Nicht nur für die beiden war die Schwangerschaft eine Überraschung, sondern auch für Darstellerin Nandia. "Tatsächlich war mein erster Gedanke: 'Krass, dass es mich trifft'", erinnert sie sich im Interview mit Moviepilot. In ihrem Privatleben selbst hat Nandia mit diesen Themen keine Berührungspunkte. "Weil ich persönlich von den Themen Schwangerschaft und Mutterschaft ganz weit entfernt bin." Dass ihre Rolle zukünftig immer ein Kind an ihrer Seite haben wird, sieht sie als Herausforderung.

Für Nandia sei es interessant, sich in die Rolle der Schwangeren hineinzuversetzen. Ihre eigene Einstellung zu Kindern würde sich dadurch aber nicht ändern. "Bisher hat das tatsächlich gar nichts mit mir gemacht, es hat sich nichts geändert an meiner Einstellung."

Wann läuft Berlin – Tag & Nacht?

Wer wissen möchte, ob Milla und Mike ihre Ehe noch retten können, der kann montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL2 einschalten. Die jeweilige Folge kann schon sieben Tage im Voraus bei RTL+ gestreamt werden.