Beim Dreh dieses Kriegsfilm-Meisterwerks wurde echte Munition benutzt: Die Stars hatten Todesangst

Um die Botschaft ihres Antikriegsfilms klar zu verdeutlichen, greifen manche Regisseure zu drastischen Mitteln. Lest hier auf Moviepilot, wie weit ein erschütterndes Werk von 1985 ging.

Kriegsfilme sind fester Bestandteil des Kinos, von Der Soldat James Ryan bis hin zu Inglourious Basterds. Aber nur wenige Filmemacher:innen sind den Schritt gegangen, den der sowjetische Regisseur Elem Klimow (Welcome, or No Trespassing) seinem Ensemble zumutete.

Deshalb erzeugte Klimow in seinem Kriegsfilm echte Angst

Bereits 2021 verwies das Far Out Magazine auf Klimows außergewöhnlichen Kriegsfilm Komm und sieh. Außergewöhnlich, weil der Regisseur auf eine äußerst realistische Darstellung setzte – bis hin zum Einsatz echter Munition.

Komm und sieh schildert den Alltag eines von deutschen Soldaten besetzten Dorfes in der Weißrussischen Sowjetrepublik im Jahr 1943. Von hier aus sehen wir die Schrecken des Krieges durch die Augen des jungen Fljora (Aleksey Kravchenko), der sich erst mit großer Abenteuerlust den Partisanen anschließt.

Die Idee für den Film kam Klimow unter anderem durch dokumentarische Filmaufnahmen sowie durch das Buch Ich bin aus einem verbrannten Dorf. Für den Regisseur war das eine eindringliche Erfahrung:

Ich werde niemals das Gesicht und die Augen eines Bauern vergessen und seine ruhige Schilderung, wie sein ganzes Dorf in eine Kirche getrieben worden war und wie ihnen, kurz bevor sie verbrannt werden sollten, ein Offizier das folgende Angebot machte: 'Wer keine Kinder hat, darf gehen.'

Für Klimow war es wichtig, den Schrecken der damaligen Erlebnisse visuell zu transportieren. Dafür nutzte er düstere Farben, Laiendarsteller:innen – und verwendete in Schussszenen anstelle der üblichen Platzpatronen echte Munition.

Die Angst in den Gesichtern des Ensembles war also nicht nur das Ergebnis einer überzeugenden Performance, sondern real.

Hier streamt Komm und sieh komplett und kostenlos auf YouTube:

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Komm und sieh ist ein Plädoyer für den Frieden

Klimow selbst war sich der heftigen Wirkung seines Films bewusst:

Mir war klar, dass dies ein sehr brutaler Film werden würde und dass es unwahrscheinlich war, dass die Leute ihn sich ansehen würden. Das habe ich meinem Co-Autor, dem Schriftsteller Ales Adamovich, gesagt. Aber er antwortete: 'Dann sollen sie ihn sich eben nicht ansehen. Das ist etwas, das wir hinterlassen müssen. Als Zeugnis des Krieges und als Plädoyer für den Frieden.'

Gerade wegen seiner authentischen, hoffnungslos düsteren Grundstimmung gilt Komm und sieh als überzeugender Antikriegsfilm. Ob es notwendig war, den mitwirkenden Cast einer realen Lebensgefahr auszusetzen, um dieses Ziel zu erreichen, darf wohl diskutiert werden.