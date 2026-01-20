Kriegsfilm von Amazon schafft, was noch keinem deutschen Film vorher gelungen ist – und bricht großen Rekord

Der deutsche Kriegsfilm Der Tiger ist vor wenigen Wochen bei Amazon Prime Video gestartet. Nun hat der Film einen großen Streaming-Rekord gebrochen.

Dem deutschen Kriegsfilm Der Tiger eilte ein gewisser Ruf vorraus. Als erstes deutsches Amazon-Original hat der Film im September letzten Jahres einen Kinostart erhalten. Am 2. Januar 2026 ist der Film schließlich bei Prime Video im Streaming-Abo eingetroffen – wo es nun einen weiteren Rekord zu verkünden gibt.

Der Tiger bricht großen Amazon-Rekord: Der erfolgreichste deutsche Original-Film aller Zeiten

Wie Prime Video in einer Pressemitteilung erklärte, darf sich Der Tiger neuerdings als erfolgreichster deutscher Original-Film von Amazon aller Zeiten rühmen. Der Film schaffte es in ganzen 28 Ländern auf Platz 1 der Film-Charts, darunter in Deutschland, aber auch den USA und Großbritannien. Aktuell steht der Kriegsfilm in zahlreichen Ländern noch immer in den Top 10 der Charts.

Wie viele Views Der Tiger brauchte, um diesen Rekord zu brechen, hat Amazon leider nicht verraten. Der Streamer hält sich bei offiziellen Zahlen ebenso wie Netflix häufig bedeckt. Doch hat der Kriegsfilm von Dennis Gansel damit etwa die Sebastian Fitzek-Verfilmung Der Heimweg sowie das erfolgreiche Drama Alles Fifty Fifty mit Moritz Bleibtreu geschlagen.

Deutscher Kriegsfilm bei Amazon Prime Video: Darum geht's in Der Tiger

Der Tiger spielt im Zweiten Weltkrieg, genauer gesagt an der Ostfront im Jahr 1943. Darin wird die fünfköpfige Besatzung eines deutschen Tiger-Panzers auf eine geheime Mission weit hinter die umkämpfte Frontlinie geschickt. Ihr Weg führt sie nicht nur tiefer durch feindliches Gebiet, sondern auch immer tiefer in die eigenen Abgründe. Denn das Amphetamin der Wehrmacht bringt die größten Ängste der Soldaten an die Oberfläche.

In dem Kriegsfilm sind unter anderem die Barbaren-Stars David Schütter und Laurence Rupp sowie Leonard Kunz (Das schönste Paar), Lena Urzendowsky (In die Sonne schauen), Yoran Leicher (Mädchen Mädchen) und Tilman Strauss (Spuren) zu sehen.

