Starke Kriegsserie von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan geht im Sommer endlich weiter

Wenn ihr auf spannende Kriegs-Thriller mit jeder Menge Action steht, die selbst vor moralischen Abgründen nicht zurückschrecken, hat Taylor Sheridan den perfekten Yellowstone-Ersatz für euch. Und er geht bald schon in Staffel 3.

Was passiert, wenn Zero Dark Thirty auf Homeland trifft? Diese Frage hat sich offenbar Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan gestellt, als er das Konzept zu Lioness entworfen hat. Die düstere Mischung aus Kriegs-Action und Polit-Thriller mit fantastischen weiblichen Hauptrollen feierte vor zwei Jahren bei Paramount+ ihre Premiere und es gibt bereits 2 volle Staffeln. Staffel 1 ist sogar bei Netflix.

Noch im Sommer startet Staffel 3 bei Paramount+ und bringt uns wieder jede Menge Spannung, harte Action und das aus Yellowstone bekannte Drama zurück.

In der Kriegsserie Lioness kämpft Hollywood-Star Zoe Saldaña in Krisengebieten

Auch Lioness wartet mit einigen großen Namen auf, angefangen bei Superstar Zoe Saldaña, die sich ausnahmsweise in keinem Sci-Fi-Universum (Avatar, Star Trek, Guardians of the Galaxy) bewegt, sondern als CIA-Agentin Joe in den Krieg gegen den Terror eintaucht. Sie führt die Eliteeinheit an, die der Serie ihren Titel verleiht und im Nahen Osten operiert. Ziel ist es, Terrorzellen zu infiltrieren und von innen heraus zu zerstören.

Hier könnt ihr den Trailer zu Lioness schauen:

Lioness - S01 Trailer (Deutsch) HD

Joe sucht vor allem den Kontakt zu Frauen, die mit Terroristen in Verbindung stehen, um in die inneren Kreise zu gelangen und wichtige Informationen zu beschaffen. Es dauert jedoch nicht lange, bis sie dabei die ein oder andere moralische Grenze überschreitet und Menschenleben aufs Spiel setzt. Die große Frage ist, wie weit geht Joe, um ihre Mission erfolgreich abzuschließen. Und ist "erfolgreich" überhaupt möglich?

Sheridans Serie macht keine Gefangenen und wartet mit einigen drastischen Momenten auf, die unter die Haut gehen und von den Abgründen der Figuren erzählen. In Lioness geht es um Folter und Verrat, um Täuschung und Intrigen. Wahrheit ist ein dehnbarer Begriff in der Welt der Geheimdienste, die sich mal in kalten, sterilen Verhörräumen, mal im undurchsichtigen Staub vor dem Hintergrund von Kriegsruinen abspielt.

Lioness ist wie Yellowstone mit absoluten Superstars besetzt – Staffel 3 kommt im August

So hoffnungslos und dreckig Lioness zu großen Teilen ist: Sheridan bringt in die Serie einen gewissen Hollywood-Pathos, der für Kurzweil sorgt, und stellt Saldaña weitere Stars zur Seite: Nicole Kidman und Morgan Freeman spielen wiederkehrende Rollen in der Action-Thriller-Serie, ganz zu schweigen von House of Cards-Veteran Michael Kelly, der wie geschaffen ist für besorgte Blicke bei misslungenen CIA-Operationen.

Unter dem Dach von Paramount+ entwickelte sich Lioness in einen gigantischen Hit. Nun dürfen wir gespannt sein, wie die Serie bei Netflix einschlägt. Am 2. August 2026 startet Staffel 3 bei Paramount+ mit der ersten von voraussichtlich wieder acht, actiongeladenen und harten Folgen mit Hollywood-Flaire.