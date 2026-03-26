Krimi-Fans werden diesen Geheimtipp bei Disney+ lieben: Er unterhält von Anfang bis Ende

Wer Mordermittlungen, Detektive und schwarzen Humor mag, wird hier viel Freude haben. Schade, dass diese Krimi-Perle bei Disney+ im Kino so unterging.

Mit Filmen wie Knives Out und Serien wie Agatha Christie's Seven Dials erleben wir eine kleine Renaissance der Whodunit-Geschichten. Auch Kenneth Branagh wandte sich mit seinen Hercule Poirot-Verfilmungen älteren Zeiten des Crime-Genres zu. Ein Mord, eine Gruppe Verdächtiger, ein zu lösendes Rätsel: In den letzten Jahren gab es in diesem Bereich aber noch einen anderen Eintrag, den irgendwie alle verpasst haben.

See How They Run ist vollgestopft mit Stars, mit spaßigen Ideen und genialem Setting – und trotzdem versandete er unbeachtet bei Disney+. Das Rätsel, wie das passieren konnte, werden wir wohl nie aufklären können. Aber den Fall, wie mehr Whodunit-Fans auf diesen charmanten kleinen Film aufmerksam werden, den kriegen wir schon geknackt: mit Hilfe dieses Streaming-Tipps.

In See How They Run bei Disney+ wird ein fiktiver Mord zum echten Fall

London in den 1950er Jahren. Inspector Stoppard (Sam Rockwell) ist müde. Er hat zu viel gesehen und ist in seinem beruflichen Alltagstrott gefangen. Die junge Constable Stalker (Saoirse Ronan) dagegen ist Krimi-Liebhaberin und mit Feuereifer dabei. Den und eine Menge scharfen Verstand brauchen die beiden, als es auf der Bühne eines renommierten Theaters zu einem Mord kommt.

Die Tat ereignete sich ausgerechnet bei den Arbeiten an einem der berühmtesten Krimi-Theaterstücke überhaupt: Agatha Christies „Die Mausefalle“. Die Stars wie auch die Produzent:innen und der anwesende Regisseur Köpernick (Adrien Brody) sind schockiert, als aus Spiel bitterer Ernst wird. Die Frage ist nur, wie auch bei Christie selbst immer: Wer zum Geier steckt dahinter?

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See How They Run ist eine unglaublich spaßige Liebeserklärung ans Mörder-Kino

Die herrliche Buddy-Cop-Dynamik zwischen Rockwell und Ronan allein wäre gemeinsam mit dem starbesetzten Cast genug Anreiz, See How They Run eine Chance zu geben. Die beiden harmonieren perfekt als alteingesessener Sturschädel und cleverer, aufgedrehter Neuling. Das historische Setting macht alles noch ein bisschen schicker. Doch das ist nicht einmal die größte Stärke dieses wunderbar liebenswerten Films.

Das Unterhaltsamste an dieser charmanten kleinen Hommage an Sherlock Holmes, Hercule Poirot und irgendwie inzwischen auch Benoit Blanc ist sein Spiel mit Klischees und Stereotypen. Allein die auf so vielen Ebenen witzige Idee, aus einem Krimistück einen echten Krimi zu machen, zeigt, mit wie viel Augenzwinkern die Macher:innen hier am Werk sind. Doch das ist erst der Anfang.

Hier finden sich so viele (immer liebevolle) kleine Seitenhiebe auf zu erwartende Motive seines Genres, so viel dezenter, schwarzer Humor, immer nur fein dosiert, nie zu viel. Erwartungen werden unterlaufen. Und trotz satirischer Ideen ist der Film immer noch eins: ein gutes Whodunit.

Wer Lust auf ein bisschen Mordermittlung und Katz-und-Maus-Spiel hat, kann See How They Run bei Disney+ streamen.