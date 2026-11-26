Eine beliebte Krimiserie auf Netflix wird trotz erfolgreicher erster Staffel nicht fortgesetzt. Der Grund sind nicht die Streamingzahlen.

In Amsterdam gibt es guten Käse, Windmühlen, Grachten – und Gras-Imperien. So zeigt es jedenfalls die Krimiserie Amsterdam Empire auf Netflix. Oder besser: zeigte. Denn der Streamer hat die niederländisch-belgische Produktion jetzt nach einer Staffel abgesetzt. Der Grund war nicht fehlender Erfolg, sondern ein unmöglicher Terminplan.

Was? Netflix-Serie Amsterdam Empire wird mit Staffel 1 zum Hit und dann das

Amsterdam Empire dreht sich um Ex-Popstar Betty Jonkers (Famke Janssen), die mit dem Verbrecherboss Jack van Doorn (Jacob Derwig) verheiratet ist. Doch dann tauchen Bilder von einem Seitensprung Doorns auf, der prompt die Scheidung verlangt. Betty versteht zuerst die Welt nicht mehr – und schwört dann bittere Rache: Sie will ihren Ex-Mann ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, mitsamt seinem Gras-Imperium The Jackal, Haus und Hund. Ein Rosenkrieg um die Ehre, Cannabis und die Straßen Amsterdams beginnt.

Schaut hier den Trailer zu Amsterdam Empire:

Amsterdam Empire - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wie Deadline berichtet, wird die packende Krimigeschichte aber keinen Abschluss finden: Netflix hat die Serie ein gutes Jahr nach dem Start der ersten Staffel abgesetzt. Und das, obwohl sie fünf Wochen auf Platz 1 der niederländischen Charts verbrachte und global etwa 10 Millionen Views in neun Monaten einspielte. Sicherlich kein Wednesday, aber ein rentabler lokaler Erfolg für den Streamer. Die Zahlen sind allerdings auch nicht das Problem.

Zum Ärger aller Fans, die die erste Staffel 1 gespannt durchgeschaut haben, scheiterte Staffel 2 offenbar an den Terminplänen der Beteiligten. Die Verhandlungen über Beginn und Ende der Dreharbeiten und der anderen Produktionsphasen dauerten offenbar zu lang, und Netflix zog schließlich den Stecker.

Angaben dazu, wer genau eine Einigung blockierte, gibt es nicht. Den vollsten Terminplan werden aller Wahrscheinlichkeit nach Ausnahmestar Famke Janssen (96 Hours, X-Men) und Co-Showrunner Nico Moolenaar haben. US-Projekte Janssens wie die Serie Hunting Party - Die Mörderjagd machen Dreharbeiten in den Niederlanden schwierig, Moolenaar inszeniert für Netflix außerdem künftig die Thrillerserie The Silence.

Für Staffel 2 der Krimiserie sieht es demnach schlecht aus. Wem allerdings Machtkämpfe um Grasimperien auf Netflix gefallen, der findet dort den perfekten britischen Ersatz für Amsterdam Empire.

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