Eine der längsten Krimiserien überhaupt wurde abgesetzt: Nach 20 Staffeln (!) ist Schluss

Nach zwei Jahrzehnten wird eine der erfolgreichsten Krimiserie überraschend eingestellt. Dabei wurde erst in diesem Jahr die Fortsetzung verkündet und abgedreht.

15 Staffeln lang lief die beliebte Fernsehserie Criminal Minds beim US-Sender CBS, bevor der Streamingdienst Paramount+ das Format unter dem Titel Criminal Minds: Evolution erfolgreich fortsetzte. Doch nun berichtet Deadline überraschend, dass die Jubiläumsstaffel auch das große Finale der beliebten Krimireihe sein wird.

Criminal Minds ist eine der längsten Krimiserien aller Zeiten

Für viele Fans dürfte die Nachricht unerwartet kommen. Denn Paramount+ hatte bereits im März 2026 die 20. Staffel in Auftrag gegeben, noch vor der Veröffentlichung der 19. Season. Zudem gehört Criminal Minds: Evolution weiterhin zu den meistgesehenen Produktionen des Streamingdienstes.

Warum man sich dennoch gegen eine Fortsetzung entschied, ist nicht bekannt. Laut Deadline soll der Entschluss erst kürzlich getroffen worden sein und ist damit die erste offizielle Absetzung unter der neuen Paramount+-Führung von Casey Bloys. Quellen zufolge soll allerdings bereits das vorherige Management zur Einstellung der Serie geraten haben, trotz der bestellten 20. Staffel.

Criminal Minds gehört zu den langlebigsten Crime-Serien. Im Ranking liegt sie gemeinsam mit anderen erfolgreichen Formaten auf Platz fünf. Nur Law & Order: Special Victims Unit (28 Staffeln), Law & Order (26 Staffeln), Navy CIS (24 Staffeln) und Grey's Anatomy (23 Staffeln) haben noch mehr Seasons vorzuweisen.

Showrunnerin Erica Messer zeigte sich dankbar für die gemeinsame Reise und die weltweit treuen Fans, die eine so lange Laufzeit erst ermöglicht hätten:

Wir freuen uns darauf, die 20. Staffel mit allen zu teilen und gemeinsam das Vermächtnis dieser besonderen Serie zu feiern, die wir zusammen geschaffen haben.

Wann erscheint die 20. Staffel Criminal Minds?

Bereits im Herbst diesen Jahres wurde die Jubiläumsstaffel abgedreht und soll 2027 in den USA bei Paramount+ erscheinen. Da die Absetzung erst kürzlich beschlossen wurde, dürfen Fans wohl kein bewusst geplantes Serienfinale erwarten.

In Deutschland findet ihr bei Paramount+ nur die Staffeln 1 bis 15. Alle bisher erschienenen 19 Staffeln der Krimiserie könnt ihr bei Disney+ streamen. Dort wird auch die Finalstaffel veröffentlicht werden.