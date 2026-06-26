Kristen Stewart ist stinksauer auf Hollywood nach 9 Jahren MeToo: „Der Rückschritt nach unserem kurzen Moment des Fortschritts ist statistisch gesehen verheerend“

Bei einem Hollywood-Event sprach die Filmemacherin Kristen Stewart letztes Jahr kompromisslos zu ihren weiblichen Co-Stars über den Rückgang der positiven #MeToo-Auswirkungen.

Regisseurin und Schauspielerin Kristen Stewart (The Chronology of Water) richtete beim Academy Women's Luncheon im November 2025 deutliche Worte an Hollywood, um auf die Unterdrückung weiblicher Perspektiven im Filmbusiness aufmerksam zu machen. Die Worte sind 2026 weiterhin wichtig.

Die weltweite Bewegung MeToo startete 2017 in Hollywood, als mehr und mehr Frauen auf sexuelle Übergriffe und misogyne Misständige aufmerksam machten. Neun Jahre später hat sich nicht so viel geändert, wie es sein sollte.

Kristen Stewart hielt sich in ihrer Wut nicht zurück

Im November vergangenen Jahres erzählte Elle von einem Auftritt der Filmemacherin Kristen Stewart beim Academy Women's Luncheon am 4. November 2025. Stewart, die selbst 2025 mit The Chronology of Water ihren ersten eigenen Langfilm schrieb und inszenierte, startete ohne Umwege, welche Möglichkeiten MeToo mit sich brachte.

Im MeToo-Momentum schien es möglich, dass Geschichten, die von und für Frauen geschrieben wurden, endlich die ihnen gebührende Anerkennung fanden; dass es uns vielleicht gestattet oder sogar nahegelegt wurde, uns selbst und unsere gemeinsamen Erfahrungen – all unsere Erfahrungen – ungefiltert zum Ausdruck zu bringen.

Sie ging darauf ein, wie schwierig es für Filmemacherinnen sei, persönliche Erfahrungen aus einer authentischen weiblichen Perspektive zu schildern. Diese würde häufig sofort tabuisiert und als „zu dunkel“ abgelehnt.

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Kristen Stewart sprach Filmemacherinnen direkt an

Stewart richtete sich direkt an die bereits etablierten Filmemacherinnen auf der Veranstaltung, wie die Regisseurin Patty Jenkins (Wonder Woman), die Schauspielerinnen Alicia Silverstone (The Killing of a Sacred Deer) und Kate Hudson (Almost famous – Fast berühmt) oder die Drehbuchautorin Dylan Meyer (The Chronology of Water):

Der Rückschritt nach unserem kurzen Moment des Fortschritts ist statistisch gesehen verheerend. Er ist verheerend. Es ist bedauerlich, wie wenige Filme des vergangenen Jahres von Frauen gedreht wurden.

Und ergänzte:

Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind sollte dabei unterstützt werden, sein bzw. ihr wahres Ich zum Ausdruck zu bringen, ganz gleich, wie das aussieht. Jede Frau hat das Recht, ihre eigene Stimme zu nutzen – und nicht die, die jemand anderes für sie ausgewählt hat.

Final merkte sie an:

Diejenigen von uns, die das Glück hatten, ihren einen Film zu drehen, tragen Verantwortung für diejenigen, die noch kommen werden.

Die MeToo-Bewegung hat uns vor neun Jahren für ein echtes Umdenken gesorgt. Das aus diesem Fortschritt kein totaler Rückschritt wird, sollte oberste Priorität sein.