Kristen Stewart spielt ihre erste Serien-Hauptrolle: Amazon Prime verfilmt Geschichte einer Weltraum-Legende

Nachdem sich Kristen Stewart hinter die Kamera gewagt hat, probiert sie sich als Nächstes in einer großen Serienrolle aus. Für Amazon Prime wird sie zur Weltraum-Legende Sally Ride.

Seit fast drei Dekaden ist Kristen Stewart im Filmgeschäft unterwegs. Langweilig scheint es ihr nicht zu werden. Nach ihrem Durchbruch mit Twilight probierte sie sich auf der großen Leinwand in den unterschiedlichsten Rollen aus. Zuletzt lieferte sie sogar ihren ersten eigenen Spielfilm als Regisseurin ab: The Chronology of Water.

Nach dem starken Regiedebüt verschlägt es Stewart zu Amazon Prime, wo sie sich in ein Metier vorwagt, in dem sie bisher kaum Erfahrungen gesammelt hat: The Challenger markiert Stewarts erste Hauptrolle in einer Serie. Es handelt sich um ein Biopic über die US-amerikanische Astrophysikerin und Astronautin Sally Ride.

The Challenger: Kristen Stewart spielt Sally Ride

Bereits vor zwei Jahren machte das Projekt in Verbindung mit Stewarts Namen erstmals die Runde in Hollywood. Wie Variety berichtet, hat Amazon Prime der Serie jetzt offiziell grünes Licht gegeben. Entwickelt wurde sie von Maggie Cohn, die u.a. an American Crime Story, Narcos: Mexico und The Staircase beteiligt war.

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Beim Schreiben der Drehbücher ließ sich Cohn von der Biografie The New Guys aus der Feder von Meredith Bagby inspirieren, die 2023 erschienen ist und bereits mit ihrem Titel eine ganze Geschichte erzählt:

The New Guys: The Historic Class of Astronauts That Broke Barriers and Changed the Face of Space Travel – NASA's 1978 Women and Minority Pioneers Through Triumph and Tragedy

2013 sammeln.Auch die Geschichte von Sally Ride ist mit der Challenger-Katastrophe verbunden. Ride war 1983 die erste US-amerikanische Astronautin im Weltraum. Bereits im Zuge ihrer ersten Mission (STS-7) begab sie sich an Bord des legendären Space Shuttles – und das mit nur 32 Jahren. Bis heute ist sie die jüngste Raumfahrerin der USA.

1984 folgte ihre zweite Mission (STS-41-G), erneut an Bord der Challenger. Die dritte Mission (STS-61-M) wurde abgesagt, nachdem die Raumfähre im Januar 1986 wenige Sekunden nach dem Start explodierte und alle sieben Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Ride fungierte im Anschluss als Teil der Untersuchungskommission.

The Challengers spielt somit vor dem Hintergrund eines tragischen wie wegweisenden Kapitels der US-amerikanischen Raumfahrtgeschichte ab. Für Kristen Stewart, die bisher nur eine kleine Gastrolle in der Irma Vep-Serie absolviert hat, offenbart sich hier die Möglichkeit, eine Figur erstmals über den Verlauf einer Staffel zu vertiefen.

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Wann startet The Challenger bei Amazon Prime?

Bislang steht noch kein Startdatum fest. Da sich The Challenger aber schon einige Zeit in Entwicklung befindet, dürfte jetzt alles ganz schnell gehen, nachdem die Serie grünes Licht bekommen und mit Stewart ihre Hauptdarstellerin gefunden hat. Möglich wäre ein Start Ende 2027 oder Anfang 2028 bei Amazon Prime im Streaming-Abo.