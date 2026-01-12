Ku'Damm 77 heute im TV: Dann geht es mit Teil 2 und 3 weiter

Wann kommen Ku'Damm 77 Teil 1, 2 und 3? Dieser Artikel bietet alle Sendetermine und erklärt, warum es nach Ku'damm 63 einen so großen Zeitsprung in der Handlung gibt.

Vor fast zehn Jahren wurde Ku'damm 56 im ZDF ausgestrahlt. Über sechs Millionen Menschen schalteten damals beim Finale ein. Mittlerweile hat es die Berliner Familiengeschichte von Autorin Annette Hess auf mehrere Staffeln und zwei Musical-Adaptionen geschafft. Heute Abend kehren die Schöllacks auch im Fernsehen zurück. Denn am Montag startet im ZDF die nun schon 4. Staffel: Ku'Damm 77. Sie wartet mit einem großen Zeitsprung, neuen Gesichtern in der Besetzung und ein paar unerwarteten Ideen auf.

Ku'Damm 77 im TV: Das sind die Sendetermine von Teil 1, 2 und 3

Zunächst das Wichtigste: Auch Ku'Damm 77 besteht wieder aus drei Teilen, die jeweils an drei Abenden gezeigt werden. Wer nicht warten will, kann die Miniserie jetzt schon in der Mediathek des ZDF streamen. Dabei muss man jedoch beachten, dass die Staffel in der Mediathek aus 6 je 40- bis 50-minütigen Folgen besteht, während die drei Folgen in der regulären TV-Ausstrahlung, wie bei den vorherigen Staffeln, Spielfilmlänge haben. Einen inhaltlichen Unterschied gibt es aber wohl nicht.

Dann kommt Ku'Damm 77 im ZDF:

Teil 1: Montag, 12. Januar 2026, 20:15 Uhr

Teil 2: Dienstag, 13. Januar 2026, 20:15 Uhr

Teil 3: Mittwoch, 14. Januar 2026, 20:15 Uhr

Am heutigen Montag läuft zusätzlich Ku' damm 77 – Die Dokumentation, ein etwa 45-minütiger Blick ins reale Jahr 1977 und das damalige Leben in Berlin.

Wer vorher die Geschichte der Familie Schöllack nachholen will, kann alle vorangegangenen Staffeln in der Mediathek nachholen, und zwar in dieser Reihenfolge:

Warum es in Ku'damm 77 einen großen Zeitsprung gibt

Wie der Titel schon sagt, setzt die 4. Staffel der Ku'damm-Reihe rund 14 Jahre nach dem letzten Teil ein. Im Interview mit Blickpunkt Film hat Annette Hess die Wahl des Jahres 1977 unter anderem so begründet:

Ich finde, 1977 weist viele Parallelen zur heutigen Zeit auf. Den allermeisten hierzulande geht es gut, die Menschen leben in Wohlstand, aber es gibt gleichzeitig die Bedrohungen von Krieg oder Klimawandel, die unter allem liegen.

Gleichzeitig bietet der Zeitsprung die Gelegenheit, eine Mehrgenerationen-Geschichte zu erzählen und, wie Hess im verlinkten Interview erklärt, eine Geschichte aus einer Ära, die sie selbst erlebt hat.

Auch interessant:

Der ZDF-Dreiteiler erzählt von drei Generationen – mit mindestens einem neuen Trick

Auch diesmal kehren wir zurück zur Tanzschule Galant, wo es bei Familie Schöllack alles andere als ruhig zugeht. Unter einem Dach drängen sich inzwischen drei Generationen: Caterina Schöllack (Claudia Michelsen), ihre Töchter Monika (Sonja Gerhardt) und Helga (Maria Ehrich) sowie deren fast flügge gewordenen Kinder (Carlotta Sofia Bähre als Dorli und Marie Louise Albertine Becker als Friederike). Die Dritte im Bunde, Eva (Emilia Schüle), fehlt momentan noch – offiziell ist sie "auf Reisen", doch in Wahrheit sitzt sie im Gefängnis und wartet auf ihre baldige Entlassung. Historischer Hintergrund sind derweil die turbulenten 70er Jahre und damit Themen wie Drogen, RAF-Terrorismus, Alkoholismus und die Popkultur der Zeit.

Neu im Cast ist unter anderem Massiamy Diaby, deren Figur Linda gleichzeitig für eine Neuerung im Stil der Serie führt. Denn innerhalb der Handlung dreht Linda eine Dokumentation über die Schöllacks, sodass sich einzelne Figuren auch direkt ans Publikum wenden können.