Kult-Fantasy heute im TV: Der "schlechteste Film", den Arnold Schwarzenegger je gemacht hat

Am heutigen Sonntag kommt ein Film bei Tele 5, den Arnold Schwarzenegger für den schlechtesten seiner Karriere hält. Lest hier, warum der Star damit seine Kinder gängelt.

Eigentlich sollte er nur einen Cameo in Red Sonja übernehmen, doch am Ende wurde der Fantasy-Film ein viel größerer Schandfleck in der Karriere von Arnold Schwarzenegger, als zunächst gedacht. Zumindest wenn es nach der Meinung des Conan-Darstellers geht, der in Red Sonja übrigens nicht Conan spielt (obwohl er so aussieht). Heute läuft der Film im TV.

Tele 5 zeigt Red Sonja heute ab 20:15 Uhr.

Arnold Schwarzeneggers vernichtendes Urteil über Red Sonja

Wenn es um seine Meinung zum 1985 veröffentlichten Fantasy-Film geht, hält sich Schwarzenegger nicht zurück. Zumindest im folgenden, ihm nachgesagten Zitat (via MSN ):

[Red Sonja] ist der schlechteste Film, den ich je gemacht habe. Wenn meine Kinder sich danebenbenehmen, schicke ich sie auf ihre Zimmer und zwinge sie, zehnmal Red Sonja zu schauen. Ich hatte nie viele Probleme mit ihnen.

Wir wissen nicht, was Patrick, Katherine und die anderen Schwarzenegger-Sprösse dazu sagen und ebenso ist unbekannt, ob sein Schwiegersohn Chris Pratt dieser Prozedur unterzogen wird.

Für Schwarzenegger war die Produktion von Red Sonja in jeder Hinsicht ein Reinfall. Der Film kam auf der Erfolgswelle seiner beiden Conan-Filme ins Kino, zeigte ihn mangels Rechten aber in der Rolle des Conan-Klons Lord Kalidor, während Brigitte Nielsen die Titelheldin spielte. An den Kassen ging Red Sonja unter und bei der Kritik fiel er durch. Schwarzenegger hatte jedoch wenigstens den Vorteil, dass er über weite Strecken des Films gar nicht auftaucht, sodass Nielsen und andere Stars zur Zielscheibe der Verrisse wurden. Ein gewisses Kult-Potenzial hat Red Sonja trotzdem, wie Filmkritiker Roger Ebert schon damals feststellte:

[Die Dialoge] klingen, als hätten die Darstellenden bereits die Parodie ihres Films im Mad Magazine gelesen.

Worum geht's in Red Sonja mit Brigitte Nielsen?

Königin Gedren (Sandahl Bergman) ist gierig nach Macht. Ein Zauberstein, der von Priesterinnen geschützt wird, könnte ihr übermenschliche Kräfte geben. Kurzerhand stiehlt sie den Stein und lässt die Hüterinnen töten, auch die Schwester von Red Sonja (Brigitte Nielsen), der unbesiegbaren Schwertmeisterin. Red Sonja schwört Rache und macht sich auf den Weg, um den Zauberstein zu zerstören. Auf ihrer gefährlichen Mission kann sie nur auf die Hilfe des kampferprobten Lord Kalidor (Schwarzenegger), des jungen Prinzen Tarn (Ernie Reyes Jr.) und seines stotternden Dieners (Paul L. Smith) hoffen.

